Problemi con la timeline di Westworld? Eccovela spiegata un avvenimento dopo l'altro

La premiere della terza e attesissima stagione di Westworld andrà in onda sulla HBO il prossimo 15 marzo (da noi su Sky Atlantic in contemporanea, in lingua originale con sottotitoli), e dopo gli eventi della seconda stagione tutto si è complicato, portando la serie a cambiare pelle ed evolversi anche a lato narrativo.

Non tutti sono però abituati a seguire con costanza gli eventi e soprattutto ad avere memoria della timeline passata, specie poi se è molto intrecciata e con almeno tre o più piani temporali sovrapposti come quella di Westworld.



Motivo, questo, che ci ha spinto a pensare a una guida alla timeline della serie sviluppata da Jonathan Nolan e Lisa Joy, mettendo in ordine ogni evento importante accaduto dentro e fuori dal parco in rigoroso ordine cronologico, imitando lo straordinario lavoro fatto anche dai colleghi americani di Collider.



Come punto d'interesse primario si parte dal giorno in cui Meave (Thandie Newton) è quasi riuscita a fuggire dal parco, che come rivelato sul sito Discover Westworld è accaduto per l'esattezza il 15 giugno 2052. Quell'esatto periodo è considerato il presente nell'economia narrativa della serie.



2015



- Prima di un incontro di lavoro, Arnold (Jeffrey Wright) porta Dolores (Evan Rachel Wood) nel mondo reale, fuori dal parco, in una città semi-futuristica che sembrerebbe essere Tokyo. Le mostra la casa che sta costruendo per la sua famiglia e le parla di come lei e suo figlio Charlie abbiamo tanto cose in comune, vedendo sempre il bene e lo stupore nel mondo. Non è chiaro se Charlie si sia già ammalato in questo periodo.

- Arnold e Ford (Anthony Hopkins) organizzano una dimostrazione per un potenziale investitore del Westworld, Logan Delos (Ben Barnes). Il suo amico William (Jimmi Simpson) non è interessato all'evento e lascia il parco prima che questo cominci. William a quel tempo si frequenta con la sorella di Logan, Juliet, ma non sono ancora fidanzati.



- Logan resta impressionato dal realismo degli Host del futuro parco a tema e pensa che la Delos debba investire nel Westworld, immaginando già i grandi profitti realizzabili.



2017



- Arnold Weber e Robert Ford sono impegnati nella creazione degli Host e nei preparativi d'apertura del parco.



- Arnold inizia a capire che gli Host sono vivi e comincia a cercare la vera coscienza di Dolores.



- Quando Arnold diventa troppo riluttante circa la sua creazione e quella di Ford, crea e carica una personalità malvagia, Wyatt, all'interno di Dolores, la stessa che dà il via insieme all'host Teddy (James Marsden) a una follia omicida per distruggere tutti gli androidi del parco, in modo da non farlo mai aprire. Il raptus si conclude con Dolores che spara ad Arnold per volere di quest'ultimo, poi a Teddy e infine a se stessa.



- Ford decide di aprire comunque il Westworld e nasconde tra le sabbie il sito di Escalante, il luogo del massacro e della morte di Dolores e di Arnold. Ad essere visibile è soltanto il campanile della chiesa.



- L'host indiano Akecheta (Zahn McClarnon) vaga per Escalante poco dopo il massacro. Qui trova il giocattolo labirinto di Charlie, figlio di Arnold, e ne diventa ossessionato, disegnando il simbolo ovunque. Prima che ne possa comunque apprendere il vero significato, Akecheta viene trovato e riprogrammato da Ford per diventare il brutale capo della banda dei Ghost Nation.



2022



- Ford decide di creare Bernard (Jeffrey Wright), un host che è l'esatta replica di Arnold. Bernard Lowe, il suo nome, è il realtà l'anagramma di Arnold Weber. Non rivela a nessuno la notizia e lo inserisce all'interno della struttura di controllo del parco come ingegnere di primo livello che aiuta Ford a creare inoltre Host più realistici rispetto a quanto riesca a fare il resto del personale.



- Nella seconda stagione scopriamo che è stata Dolores ad aiutare Ford a creare e programmare Bernard, questo perché lei conosceva molto bene Arnold quasi quanto ford. Lei e Bernard hanno trascorrono molte ore insieme nella replica della casa costruita da Arnold all'interno del parco - anche se sono in realtà nella Culla, non nel parco vero e proprio. Distinzione molto importante per capire l'interrogatorio tra Dolore e Bernard nella seconda stagione, che sembra in realtà un flashforward quando è invece un flashback, ambientato prima dell'apertura del parco, quando Dolores stava aiutando a costruire Bernard.



- William e Logan arrivano al parco e viene rivelato che Juliet, ormai fidanzata di William, ha già visitato Westworld.



- Dolores affronta un evento programmato nel suo codice senza Teddy, solitamente presente. Affronta da sola i fuorilegge e ne resta traumatizzata. Quel dolore imprevisto risveglia dei flashback della sua precedente iterazione, quella che aveva ucciso Arnold. Confusa, fugge e finisce per incrociare la strada con quella di William e Logan, che la accolgono.



- Mentre Dolores comincia a risvegliare la sua coscienza, lei e William si innamorano, tanto che Dolores decide di unirsi alla storyline del parco che stanno portando avanti lui e Logan. Questa la porta a trovare la città che vede nei suoi ricordi, Escalante.



- Alla fine, Dolore e William si lasciano Logan alle spalle e trovano Escalante, sebbene sepolta completamente dalla sabbia come orchestrato da Ford. Dolores va in panico, perché i suoi ricordi (che rivive ora con perfetta chiarezza) le fanno mettere in dubbio ciò che è reale e ciò che non lo è.



- Quando Logan e i fuorilegge a cui si è unito raggiungono William e Dolores, lui taglia la carne sintetica della ragazza per mostrare all'amico che si tratta di una macchina. Dolores fugge e William passa i giorni ad uccidere ogni host nella ricerca disperata dell'amata. L'uomo dolce e comprensivo che eravamo abituati a vedere non c'è più.



- Alla fine William torna a Sweetwater e incontra Dolores, a cui è stata però già cancellata nuovamente la memoria ed è tornata la dolce figlia dell'allevatore, che infatti non riconosce minimamente il volto di William. La trasformazione di William ne L'Uomo in Nero è completa.



- Akecheta si imbatte in un Logan sotto l'effetto di un'insolazione, appoggiato a un albero e delirante dopo essere stato battuto da William e punito per la sua arroganza e cattiveria. Logan dice al capo della Ghost Nation che "questo mondo è sbagliato", il che provoca una reazione in Akecheta, che comincia a percepire delle vite precedentemente vissute prima della sua attuale linea narrativa.



- Akecheta decide di cavalcare verso il confine estremo del Parco e vede le attrezzatura utilizzate dalla Delos per la costruzione di Westworld. Si rende conto che quello è il passaggio "verso un altro mondo" e torna al suo villaggio per recuperare la moglie, Kohana (Julia Jones).



- Prima che riescano a fuggire, Kohana viene catturata dalla sicurezza del parco e messa in una cella frigorifera. Akecheta, senza realizzare che la moglie non sia più all'interno del parco, continua a cercarla per anni. Alla fine arriva alla conclusione di dover morire per poterla riabbracciare, facendosi uccidere.



- William torna a Westworld con il suocero, James Delos (Peter Mullan). William vede nel parco un potenziale molto più grande e ambizioso del semplice "regalare un viaggio imperdibile a qualche banchiere miliardario", e suggerisce a James che il fatto che il parco sia l'unico luogo dove le persone sono veramente se stesse e che questo vale più di qualsiasi somma di denaro immaginabile.



- Negli anni seguenti, William continua a visitare il parco, cercando di trovare se stesso, una sorta di scopo nella sua vita. Sposa la sorella di Logan con cui era fidanzato ma viene a scoprire che Juliet e la figlia avevano sempre vissuto timorate dalla sua presenza, sentimento che culmina nel suicidio della moglie.



2026 (Approssimativo)



- Un host replica di James Delos viene tenuto all'interno di una struttura. Qui riceve la visita di William e quest'ultimo, dopo svariati incontri e tentativi di dialogo, capisce che ci sono problemi, dato che la mente e i ricordi di James vengono rifiutati dal corpo sintetico. Si presentano difetti di linguaggio, funzioni motorie e capacità cognitive compromesse, tutte criticità che sperano di risolvere affinché il Jim-bot possa un giorno uscire di lì.

- La visita non rivela di cosa stia morendo il vero James Delos, che è ancora vivo, ma si ironizza sul fatto che l'uomo avesse tolto i fondi di ricerca per la malattia che lo sta uccidendo più o meno 15 anni prima della sua diagnosi.

(NOTA: Questa è una data approssimativa. La visita - le visite - sembrano precedere la festa di pensionamento di Delos perché la barba di William è molto più sottile e ha i capelli molto meno grigi).

2032 (Approssimativo)

- William incontra Dolores nel QG del parco, definendola una "cosa" e ammettendo di non poter credere di essersi innamorato di lei in passato. Dice si essersi reso conto di non essere mai stato interessato a lei ma a ciò che lei rifletteva di se stesso. Le mostra a cosa sta lavorando, che a prima vista sembra soltanto attrezzatura per lo scavo.

(NOTA: Logicamente, questo ha senso se avviene tra quando William porta nel parco James e la sua festa di pensionamento. Il trucco di Simpson è molto più vicino al Will del 2022 rispetto all'Uomo in Nero del 2051, per cui si tira ad approssimare. Tirando a indovinare, dunque, questo è avvenuto qualche anno dopo la visita di James nel parco).

- All'interno del MESA (il QG del parco), i tecnici restano sbalorditi nell'apprendere che Akecheta sia rimasto all'interno del parco per 10 anni senza morire ed essere dunque riprogrammato. Quando lo lasciano nella sala d'aggiornamento, lui si sveglia e va nella cella frigorifera dove trova la moglie, ovviamente inanimata perché in modalità sospensione.

- Ri-immesso nel parco, Akecheta decide di dedicare la sua vita nella diffusione della verità a quanti più host possibili. Deve però operare in segreto, motivo per cui la sua Ghost Nation si tatua il simbolo del Labirinto sotto il cuoio capelluto.

2040 (Approssimativo)

- Un William più anziano ma ancora interpretato da Simpson (invecchiato con il trucco) visita nuovamente il James Delos host. Hanno fatto passi da gigante rispetto la visita precedente ma non è ancora pronto ad uscire di lì.

- Durante questa conversazione, comunque, William rivela che il vero Delos è ormai morto da sette anni, che dovrebbe essere all'incirca un anno dopo la festa di pensionamento del magnate piazzata nel 2032.

2051

- William ormai anziano e conosciuto come Uomo in Nero (Ed Harris) rivela verso la fine della prima stagione che circa un anno prima (quindi 2051) sua moglie si è suicidata, questo quando i figli gli hanno detto di avere paura di lui.

- L'Uomo in Nero torna al parco per vedere se riesce ancora a provare qualcosa, scegliendo di terrorizzare e uccidere due host, una giovane donna e sua figlia. Non riesce a sentire nulla ma rimane colpito dal fatto che la donna resti angosciata e disperata per la morte della figlia.

- La donna host è Meave (Thandie Newton), che portata nei laboratori del MESA sorprenda anche Ford per l'estrema quantità di dolore che sta provando per la morte della figlia. La sua parte viene quindi cancellata e lei riassegnata, assumendo la carica di signora del bordello di Sweetwater nel saloon di Mariposa.

- L'Uomo in Nero / William fa visita a James Delos un'altra volta. James vuole uscire di lì, ma L'Uomo in Nero ha ormai deciso che l'intero esperimento è stato un errore perché le persone non sono destinate a vivere per sempre.

- Durante la conversazione, William rivela al suocero del suicidio della moglie e dell'overdose di Logan, che spiega cosa sia successo al giovane Delos. Questo fa arrabbiare James ma l'Uomo in Nero è ormai spietato e dice al tecnico che segue l'esperimento di lasciarlo deteriorare lentamente nei prossimi giorni.

- Akecheta incontra Ford, che si sorprende di come l'host abbia sviluppato una sua coscienza tutto da solo. Ford avverte allora Akecheta che quando "il portatore di morte" (Dolores/Wyatt) tornerà per prendere la sua testa (quella di Ford), Akecheta avrà il compito di riunire il suo popolo e condurlo verso il nuovo mondo.

- In un flashback della seconda stagione, vediamo finalmente Juliet (Sela Ward) in lotta contro l'alcolismo, scaturito dal fatto che suo marito sia una gigantesca bugia. Si presta con un volto al mondo intero e con un altro uccide brutalmente gli host nel parco, dove sospetta che si rechi per esplorare a fondo e liberare la sua oscurità.

- Questo William più anziano sta ancora lottando per la perdita di Dolores avvenuta anni prima, nonostante continui a vederla nel parco. È facile pensare che sia sempre stata lei il suo vero amore e che non abbia mai amato nessuno come Dolores (nemmeno sua figlia Emily).

- Siamo ancora nel 2051, un anno prima del Presente nell'economia narrativa di Westworld, ed è qui che Juliet si ubriaca e si confronta con William, che parlando con Emily si convince a chiudere la moglie in una struttura riabilitativa. Quando poi William le rivela di non appartenerle, Juliet decide di suicidarsi ingoiando un flacone di sonniferi, morendo nella vasca da bagno.

- Prima di morire, lascia trovare alla figlia Emily il profilo di William all'interno del parco, dove vengono mostrate tutte le sue brutali azioni.

2052 (Il Presente)

- Ford aggiorna molti host del parco a causa delle reveries, delle fantasie. Questi ricordano infatti degli eventi passati (con traumi e relativi dolori) che sembrano risvegliarne emozioni e coscienza.

- Peter Abernathy (Louis Herthum), padre di Dolores, trova nel parco la fotografia di una donna moderna scattata a Time Square. La donna è Juliet e la foto è caduta dalla giacca di William tanti anni prima, durante la sua prima visita nel parco. La foto manda in corto circuito Abernathy che sussurra a Dolores l'ormai celebre frase "these violent delights have violent ends", che Dolores a sua volta dice a Meave nell'unica scena condivisa tre le due nella prima stagione.

- Per aiutare Dolores a risvegliare Wyatt, Ford rivela a Teddy dei retroscena su quest'ultimo, descrivendolo come il cattivo che metterà fine a tutti i cattivi e che sappiamo essere parte integrante della programmazione di Dolores. Questo distrae Teddy dal suo solito loop e Dolores comincia a ripercorrere i suoi passi di quasi trent'anni prima, con flashback che vanno dall'uccisione di Arnold fino all'incontro e successivo viaggio con William.

- Nel frattempo, l'Uomo in Nero è alla ricerca del Labirinto di cui ha sempre sentito parlare negli anni di visita nel parco. Incontra Teddy e insieme a lui parte alla volta di Escalante, dissotterrata da Ford per la sua nuova linea narrativa. Una volta raggiunta Dolores, questa rivela a l'Uomo in Nero che il Labirinto non è pensato per lui ma è per gli ospiti, un modo per ottenere la piena coscienza di sé.

- Dolores si rende conto che l'Uomo in Nero è in realtà William invecchiato di trent'anni. L'orrore nel vedere il suo dolce innamorato trasformatosi in un uomo brutale e senza cuore risveglia qualcosa in lei. Dopo diversi eventi, Ford aiuta a ricordare a Dolores il fatto di aver ucciso Arnold e di essersi poi uccisa, lasciandole dunque raggiunge la piena consapevolezza di sé. È al centro del Labirinto.

- Ford dà a Dolores la stessa pistola di allora, utilizzata per uccidersi (in realtà per uccidere Wyatt) e dopo aver tenuto il suo grande discorso davanti all'intero consiglio d'amministrazione della Delos, riunito ad Escalante, Ford si fa uccidere da Dolores che poi uccide tutti i membri del consiglio.

- Mentre accade tutto questo, Meave sta recuperando la sua coscienza in solitaria. Lo fa uccidendosi in continuazione e assistere ai tecnici che la riparano, vedere la realtà. Un tecnico, Felix Lutz (Leonardo Nam), è particolarmente sensibile alla confusione di Meave e inizia ad aiutarla. Comincia a capire cosa sia Westworld ed escogita un piano per fuggire.

- Come gli altri host, gli attributi di Meave vengono deciso a tavolino durante la programmazione, ma lei prende il pad dei programmatori e si aumenta percezione e intelligenza al massimo. Questo le dà il controllo sugli altri host, elemento che sfrutta per farsi strada verso la via di fuga, ma alla fine recluta anche degli aiutati senza controllarli, convincendoli e basta.

- Meave fa togliere a Felix la carica esplosiva nella sua spina dorsale (misura di sicurezza impiantata in tutti gli host per evitare che fuggano) e prova a fuggire, ma è ancora perseguitata dai ricordi passati, la memoria di una figlia morta, altro host riassegnato chissà dove. Cambia allora idea a un passo dalla libertà e decide di trovare sua figlia nel parco.

- Altri host danno problemi a Theresa Cullen (Sidse Babette Knudsen), Quality Assurance della Delos, o ad Elsie Hughes (Shannon Woodward), comportamentalista. La Cullen, in collaborazione con Charlotte Hale (Tessa Thompson), membro del consiglio d'amministrazione, comincia a contrabbandare la Proprietà Intellettuale della Delos fuori dal Parco tramite un uplink satellitare. L'obiettivo è garantire il possesso dell'IP nel caso in cui Ford decidesse di andare in pensione e portarsi con sé le sue creazioni.

- Elsie capisce cosa stia facendo Theresa e lo dice a Bernard, con cui la Cullen ha una storia. Elsie viene attaccata da un uomo misterioso che scopriamo poi essere proprio Bernard comandato da Ford, che gli ha anche ordinato di uccidere Theresa e farlo sembrare un tragico incidente mentre tentava di portare i dati fuori dal parco. Quando Bernard scopre cos'è stato costretto a fare, è talmente inorridito che Ford lo spegne e ne cancella la memoria.

- Alla fine della prima stagione, Bernard chiede a Ford si ripristinare i suoi ricordi. Questo gli ricorda la morte del figlio Charlie e provoca il suo totale risveglio. Decide di liberare tutti gli host del parco.

- Si scopre che tutto questo, Dolores che risveglia Wyatt, Bernard che ritrova la sua vera coscienza, il labirinto, Escalante, è sempre stato un piano di Ford, da attuare soltanto dopo che gli host avessero sofferto abbastanza da capire la crudeltà del mondo reale. Nel momento in cui Dolores/Wyatt lo uccide (evento che chiameremo L'INCIDENTE), si dà il calcio d'inizio alla Rivolta degli Host contro gli Umani, trama della seconda stagione.

2052 (Dopo l'Incidente)

- Dolores e Teddy vogliono uccidere tutti gli umani e sparano ai membri del consiglio, che fuggono impauriti. Intanto Bernard perde fluido corticale e fugge dal massacro con Charlotte Hale, nascondendosi in una struttura segreta dove dei droni host stanno estraendo delle informazioni dagli "host umani" per controllare gli ospiti del parco.

- Gli viene detto che nessuno arriverà a salvarli finché non verrà consegnato "il pacco", che sarebbe Peter Abernathy, nella cui testa è stata caricata l'IP degli host e del parco. Charlotte e Bernard tracciano la posizione di Peter (che non viene visto come host dagli altri host) e di un gruppo di banditi che ha in ostaggi diversi membri del consiglio d'amministrazione. Provano a salvarli, non ci riescono, Charlotte fugge e Bernard e Abernathy vengono catturati dai Confederados.

- L'Uomo in Nero viene a sapere da Ford di un nuovo gioco creato appositamente per lui. Si chiama "La Porta" e c'è la possibilità di morire, dato che gli host sono ora liberi. William si allea con il suo vecchio amico Lawrence (Clifton Collins Jr.) e decide di fare ammenda per tutti i suoi peccati e radere al suolo Westworld. Sia lui che Dolores si stanno dirigendo verso "La Porta" ma per farne usi differenti.

- Meave si allea con lo storyteller Lee Sizemore (Lee Quarterman) e ritrova la vecchia fiamma Hecotr (Rodrigo Santoro). Prova a salire in superficie, nel parco, ma vengono attaccati dalla Ghost Nation, motivo che li spinge a tornare sottoterra. Si addentrano nei tunnel e invece che sbucare nella narrazione del Klondike, si ritrovano davanti uno scenario differente. Hanno raggiunto il Shogun World. Esistono molti più parchi con temi storici differenti.

- Dolores comincia a radunare un esercito per raggiungere Glory o The Valley Beyond. Sono la stessa cosa ma non un posto, quanto "un'arma". Gliel'ha mostrato un "vecchio amico" (parla di William e di quell'attrezzatura da scavo citata prima) 28 anni prima e dice che la useranno per uccidere gli umani. Si allea allora con il Maggiore Craddock e sfrutta lui e i suoi Confederados per coprire il suo vero piano, che non va come sperato a causa dell'incontro con Bernard e Abernathy, catturati giorni prima come scritto poco sopra.

- Dolores vede suo "padre" ridotto molto male e chiede a Bernard di sistemarlo, ma non riesce a causa della complessità del codice che non riesce a capire - causa la presenza delle IP. Nella notte, però, prima che Bernard possa capire qualcosa, torna Charlotte Hale che rapisce Abernathy e fugge.

- Una delle ex-ragazze del bordello di Mariposa, Clementine, trascina un Bernard in fin di vita (causa perdita costante di fluido) in una grotta, dove ritroviamo una Elsie ancora viva e arrabbiata con Barnard per averla abbandonata lì. Lui le rivela che è un host e le chiede aiuto per sostituire il fluido corticale.

- Lo rimette in sesto e scoprono un'apertura nella grotta che conduce a una stanza segreta dove trovano dei cadaveri di tecnici e di host. Grazie ad alcuni ricordi, scopriamo che Bernard, sotto l'influsso di Ford, è la causa di quelle vittime e della creazione di una sorta di contenitore della coscienza umana. Questa si rivela essere la struttura dove si teneva l'esperimento sul James Delos-host e dove avvenivano le visiti di William Per altro James è ancora vivo sebbene impazzito. Bernard ed Elsie decidono di incenerire tutto.

- Bernard rivela di aver creato una coscienza per Ford, ma non ricorda di chi. Da qui parte uno dei misteri ancora senza risposta: quale personaggio è in realtà una mente umana nel corpo di un host?

- Viene introdotto il Parco 6, "The Raj", a tema India coloniale. Qui troviamo Emily Delos (Katja Herbers), figlia di William, che scappa dopo che degli host si sono ribellati, incontrando una tigra con cui cade in una dirupo, finendo in un serbatoio d'acqua-lago, lo stesso che conduce fino al Westworld (e si spiega perché era stata precedentemente ritrovata una tigre).

- L'Uomo in Nero ha cominciato il suo viaggio di redenzione salvando Lawrence e la sua famiglia dai suoi ex-compari. Dopo si riunisce con Emily, catturata dalla Ghost Nation di Akecheta che però, risvegliatasi già da tempo, non uccide gli umani.

- Meave e compagni scoprono che Shogun World è una copia esatta di Westworld scritta sempre da Sizemore. Qui lo Shogun è andato completamente fuori dal tracciato narrativo e manda i suoi uomini a catturare Sakura, figlia surrogata della controparte Shogun di Meave, Akane (Rinko Kikuchi). Arrivati al campo dello Shogun, Meave libera il suo potenziale e scopre come controllare gli altri host senza neanche pronunciare una parola, facendo una strage dopo che lo Shogun uccide brutalmente Sakura davanti agli occhi di Akane.

- Nel frattempo, Dolores, Teddy e i suoi uomini sono tornati a Sweetwater, dove vogliono riparare il treno che conduce fino al MESA, il punto di partenza degli ospiti dove si trova Abernathy. Teddy implora Dolores di abbandonare il suo piano, preso da molti scrupoli, e lei dopo una notte d'amore insieme lo definisce "troppo debole per il nuovo mondo" e ne cambia la personalità tramite il pad di uno dei tecnici catturati. Ne aumenta la funzione cognitiva e l'ostilità, abbassandone la compassione.

- Meave abbandona Akane in un posto sicuro e si avvia verso la fattoria dei suoi ricordi, dove veniva uccisa la figlia. Arrivata, vede la bambina ma resta sorpresa del fatto che questa non si ricordi di lei, notando anche una "Meave 2.0" come sua nuova mamma. Qui arriva la Ghost Nation con Akecheta, che spiega a Meave che hanno lo stesso scopo.

- Con loro ci sono anche William ed Emily, con quest'ultima che dice al padre di tornare a casa. Lui sembra accettare ma il giorno successivo scompare insieme a tutto il resto della squadra della DELOS giunta sul posto per combattere la Ghost Nation - messa in fuga - e salvare William, proprietario del Parco.

2052 (Una settimana dopo L'Incidente)

(NOTA: Quelli di seguito descritti sono eventi ambientati una settimana dopo la morte di Ford, che si intrecciano però in continuazione nel corso della seconda stagione con quanto accaduto poco dopo).

- Abernathy è al MESA. Charlotte pensa sia al sicuro ma teme delle ritorsioni di Dolores, un suo attacco. Intanto Bernard entra nella Culla per capire quale sia il codice sorgente che controlla i sistemi operativi del parco - perché c'è qualcosa che sta bloccando il sistema operativo.

- La Culla è una simulazione artificiale di Sweetwater che contiene tutti i backup degli host, dove Bernard entra connettendosi attraverso la sua coscienza. Qui vaga per Mariposa e sente qualcuno suonare il piano: è Ford che saluta il suo vecchio amico. Quindi si scopre che la "perla" (il contenitore) di memoria che Bernard ricordava di essere stato costretto a creare da Ford era la stessa coscienza di Ford, che ora vive all'interno della Culla.

- Finalmente Ford rivela quale sia il piano reale del parco, il perché della sua esistenza: la Delos sta cercando di replicare la mente umana in modo da permette ai facoltosi che possano permetterselo di vivere per sempre. Ma il progetto ancora non funziona. Ford vuole aiutare nella ribellione gli Host ma sa che Bernard è troppo "fiacco" per fare lo stesso, così prende il controllo della mente di Bernard prima di uscire dalla Culla. Disattiva i sistemi del parco e uccide due agenti della sicurezza.

- Dolores recupera l'unità all'interno della testa di Abernathy, uccidendo il padre, e fa esplodere la Culla, distruggendo tutti i backup degli host che in buona sostanza significa che una volta morti potrebbero non poter tornare in vita (dipende dai danni subiti alla testa). Si allontana poi dalla Mesa con una dune buggy, diretta verso The Valley Beyond.

- Intanto la Ghost Nation e la Delos si affrontano, con Meave che si vendica sull'Uomo in Nero sparandogli e obbligando gli altri host a fare lo stesso. Anche Lawrence gli spara. William si nasconde dalla squadra di soccorso e la figlia di Meave viene presa da un host della Ghost Nation per essere portata in salvo.

- Di ritorno al Mesa, Dolores incontra Meave sdraiata su di una barella, sanguinante. Discutono dei loro diversi approcci alla liberà e Dolores è sul punto di uccidere Meave prima che gli umani possano sfruttarla contro di lei grazie ai suoi poteri, ma decide infine di permetterle di scegliere il suo destino, e lei se ne va con il suo gruppo, Hector e gli altri.

- Meave comunica mentalmente con Akecheta (sono uguali, ricordate?), che le dice che manterrà al sicuro suo figlia finché lei non li raggiungerà. Sizemore si scusa con Meave e dice che merita di stare con sua figlia, aiutandola anche a riprendersi.

- Emily raggiunge la Ghost Nation dove ritrova il padre e rivela le sue vere intenzioni: ha scoperto dell'esperimento sulla copia della coscienza e vuole smascherarlo e farlo arrestare. Quando lei menziona il suo "profilo" (quello trovato da Juliet prima del suicidio e lasciatogli), William si convince che Eimily sia in realtà un host messo lì da Ford per tormentarlo, dato che non aveva mai parlato a nessuno del suo profilo. È così che la uccide. Trova poi il biglietto con cui Juliet lasciava quel profilo alla figlia e impazzito di dolore per la tragedia è quasi sul punto di uccidersi ma non ci riesce.

- A questo punto William comincia ad aprirsi il braccio con un coltello preso da un dubbio atroce: è anche lui un host senza saperlo?

- Bernard cerca di capire come cacciare dalla sua testa la coscienza di Ford trasportandola all'interno del suo sistema operativo. Ha paura che possa fare del male ad Elsie, che decide di lasciare tra i boschi insieme a una delle tante squadra di sicurezza in ricognizione, dirigendosi verso La Valle al di Là.

- Dolores incontra alcuni membri della Ghost Nation che non ritengono debba essere lei a usare la Porta per i suoi scopi. Ne segue un bagno di sangue totale che vede sopravvivere solo Dolores e Teddy e un membro della Ghost Nation in fuga. Teddy percepisce il suo cambiamento e si considera un mostro, accusando Dolores di averlo cambiato nel profondo, di non piacersi. Ama Dolores ma non Wyatt. Non quella Dolores. Teddy si uccide sparandosi in testa.

- Ford lascia un messaggio a Meave: rivela che è sempre stata lei la sua preferita tra tutti gli host creati. È molto dispiaciuto per quanto le è successo (con la figlia) e la aiuta ad ottenere tutti i privilegi da amministratore del parco, così da farla combattere ad armi pari con Charlotte e i tecnici che vogliono ucciderla, ora che possono farlo grazie al codice sorgente che controlla gli host e impiantato dentro Clementine con l'obiettivo di fermare tutti gli host facendoli uccidere a vicenda.

- Dolers piange Teddy e poi si incammina verso la Forgia (che sarebbe The Valley Beyond), incontrando lungo la strada sia L'Uomo in Nero che Bernard. Sospettando che William possa ucciderla, mette un proiettile difettoso nella sua pistola. Dolores ci vede giusto e quando L'Uomo in Nero tenta di spararle si fa saltare una mano. Dolores e Bernard lo lasciano sanguinante e morente e scendono nella Forgia.

- Dolores usa le chiavi nella testa di Abernathy per accedere alla Forgia, che è una simulazione che sembra molto simile a quella della Culla. L'intelligenza artificiale principale del parco, che si trova proprio nella Forgia e ha le sembianze di Logan, dice a Dolores che in tutti gli anni di tentativi di ricreare la coscienza umana hanno scoperto che gli umani sono in realtà delle creature allarmantemente semplici. Seguono sempre lo stesso "codice" e generalmente finisco sempre nello stesso scenario, il che implica quasi una mancanza di libero arbitrio.

- Dolores decide di distruggere la Forgia e Bernard le spara, anche se ha ormai attivato il fail-safe dell'inondazione che coprirà tutta la struttura e l'intera valle che la ospita (che spiega poi perché a inizio seconda stagione si vedeva un intero lago che prima non c'era pieno di cadaveri di host, che in realtà hanno trasferito la loro coscienza in una sorta di Eden artificiale, la Porta che l'IA del parco ha aperto per loro).

- Meave e i suoi compagni si dirigono verso la Valle. Sizemore si sacrifica per fargli fuggire dalla Delos e quasi tutti gli altri si sacrificano per salvare lei, la figlia e il nuovo host madre. Meave a questo punto le dice addio prima che venga uccisa, mentre la figlia, la nuova madre e Akecheta passano questa porta raggiungendo con la coscienza l'Eden, con i loro corpi sintetici che cadono nella vallata. Akecheta si ricongiunge finalmente con Kohana.

- Felix e Sylvester (altro tecnico) sopravvivono e gli viene dato il compito di salvare quanti più host possibili, non facendo perdere la speranza per Meave e i suoi compagni.

- Elsie viene condotta al Mesa e si confronta con Charlotte Hale, con quest'ultima che le dice che a suo avviso "non ha la giusta flessibilità morale" di cui ha bisogno per rimanere nell'azienda, uccidendola sotto lo sguardo di Bernard, che resta inorridito e lo porta a scegliere di aiutare Dolores (quando la incontra per strada: ricordiamo che è tutto intrecciato).

2052 (Due settimane dopo L'Incidente)

- Bernard si sveglia sulla spiaggia e viene trovato da una squadra di sicurezza della Delos che sta cercando di capire quanto successo nel parco dopo l'omicidio di Ford. Questi si collegano al cervello del cadavere di un host per capirlo.

- La squadra trova una Tigre del Bengala del Parco 6 in riva a un lago e la valle completamente allagata (non dovrebbe esserlo) piena di cadaveri degli host. Bernard dice "li ho uccisi tutti. Tutti loro". Tornati alla base dopo vari esami dei corpi, Bernard si imbatte in Charlotte Hale e lei dice a Barnard di essere "impressionata dal fatto che lui sia riuscito a farcela perché pensava "non lo avesse". Qui non si sa ancora di cosa stia parlando.

- Esaminando i corpi degli host affogati, i tecnici notano che circa un terzo ha le white draw completamente vuote, unità bianche. Non cancellate ma vergini, come se non avessero mai avuto elementi dati per essere "vivi".

- Viene scoperto il cadavere della Cullen e Bernard ricorda di averla uccisa, dimostrando di essere il Bernard originale che conosciamo e non un altro Arnold-bot costruito successivamente. Prima che la squadra lì presenta possa capire cosa sia successo, trova una porta dietro cui ci sono molti corpi host con le sembianze di Bernard. Non sappiamo ancora se siano solo dei prototipi iniziali di Ford o se possano esserci in giro diversi Bernard.

- La Delos a questo punto tortura Bernard per scoprire dove sia il Drive nella testa di Abernathy, e dopo diversi tentativi Bernard dice che si trova nel Settore 16, Zona 4: La Valle al di Là. A questo punto li conduce nella Forgia dove ritrova il corpo di Dolores. Qui ricorda di aver confuso appositamente i suoi ricordi in modo che il team di sicurezza in arrivo dalla Delos non potesse estrapolare coerentemente i suoi piani.

- Scopriamo che Bernard ha rimosso il drive di Dolores e lo ha inserito all'interno di una versione host di Charlotte Hale che ha poi ucciso la vera Charlotte. Dunque ogni scena ambientata due settimane dopo l'Incidente mostra in realtà la Charlotte sintetica abitata dalla coscienza di Dolores.

- Dopo aver recuperato il drive, Charlotte/Dolores uccide il team di sicurezza, reindirizza il pacchetto dati dell'Eden virtuale in un posto introvabile per gli umani (ancora non sappiamo dove) e poi spara a Bernard per portare la sua coscienza fuori dal parco con sé. Dolores nel corpo sintetico della Hale riesce a lasciare il parco con cinque Perle di Coscienza, anche se sappiamo soltanto che una di quelle è Bernard ma non conosciamo l'identità delle altre. Non c'è sicuramente Teddy perché Dolores gli ha concesso il lieto fine caricandolo nell'Eden.

- Viene rivelato che anche il capo della sicurezza del parco, Stubbs (Luke Hemsworth) è un host, dato che questo parla con Dolores/Hale rivelandole che l'obiettivo di Ford era quello di proteggere tutti gli abitanti del Parco. E scopriamo anche che l'Uomo in Nero/William è sopravvissuto ancora una volta.

- Sulla Terraferma, nel mondo reale, Ford ha lasciato a Dolores/Hale una macchina crea host all'interno della casa mostratale tempo prima da Arnold. Grazie a questa ricrea il suo corpo e vi inserisce la sua coscienza, facendo lo stesso per Bernard. Ci domandiamo adesso di chi sia la Perla di Coscienza all'interno del corpo sintetico della Hale.

Dopo il 2052

- In un balzo temporale in avanti in futuro non meglio specificato, ci ritroviamo nella Forgia in condizioni di lunghissimo abbandono e in rovina. Qui entra L'Uomo in Nero che incontra una versione host della figlia Emily. Questa gli rivela che "sta testando la sua fedeltà", proprio come aveva fatto anche lui con James Delos per tutti quegli anni.

- Emily-host dice anche se non si "trovano nel sistema", che non si tratta di una simulazione, il che lascia intuire che si tratti di una versione host di William/L'Uomo in Nero. Qui si aprono tre domande importanti: in che anno ci troviamo? E la Delos è riuscita finalmente a portare a termine il progetto di una mente umana all'interno di un corpo sintetico? C'è ancora un William in giro per il mondo o solo la sua versione host bloccata in questa sorta di Purgatorio?