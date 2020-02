I problemi di Zari in Legends of Tomorrow hanno un nome ben preciso

I protagonisti di Legends of Tomorrow saranno anche abituati agli strani cambiamenti causati per lo più dalle loro avventure spazio-temporali, ma questo non significa che i problemi non ci siano, o che si possano risolvere così facilmente... Chiedete a Zari.

In pratica Zari, che dopo gli avvenimenti di Crisi sulle Terre Infinite è riapparsa nella serie nei panni di una celebre influencer, non ha più ricordi legati al suo passato con le Leggende, nonostante qualcosa sembri esserle tornato in mente...



Keto Shimizu, produttrice dello show targato The CW, ha rivelato dunque cos'è che sta causando tutte queste difficoltà al personaggio interpretato da Tala Ashe.



A quanto pare, si tratterebbe di - sorpresa, sorpresa - qualcosa che ha a che vedere con il tempo: "Più in là nella stagione gli daremo un vero e proprio nome: si tratta di un'eco temporale".



Ma ora che la ragazza è di nuovo a bordo del Waverider, cosa accadrà? Riuscirà a recuperare la memoria di un passato che non è più passato (almeno per quel che ne sa lei)?



Il prossimo episodio di Legends of Tomorrow (qui potete leggere la sinossi di Mortal Khanbat), andrà in onda martedì 25 febbraio su The CW, assieme all'episodio di The Flash Grodd Friended Me.