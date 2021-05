Prodigal Son cancellata dopo due stagioni: si può sperare in un salvataggio?

Dopo appena due stagioni, lo scorso 10 maggio è arrivato l'annuncio della cancellazione di Prodigal Son, serie crime targata Fox con Tom Payne tra i protagonisti, insieme a Michael Sheen e, nella seconda stagione, Catherine Zeta Jones. La notizia ha un po' spiazzato i fan, oltre agli stessi membri del cast.

"Wow. Sventurato. Non l'avrei mai immaginato" ha scritto su Twitter Lou Diamond Phillips, che interpreta il tenente di polizia di New York Gil Arroyo. "Sappiate solo che siete stata la più meravigliosa, divertente e brillante fanbase che abbia mai incontrato. Tanto amore" ha aggiunto rivolto ai fan.

Mentre i creatori di Prodigal Son, Chris Fedak e Sam Sklaver, sperano che la serie, come è accaduto in alcuni casi in passato, venga "salvata" da un altro network, non sono ancora chiari i motivi della cancellazione. Come è successo per esempio a The Society su Netflix, che era stata inizialmente rinnovata per la seconda stagione e successivamente revocata, potrebbe esserci stato un problema collegato con l'aumento delle spese di budget, anche a causa della pandemia.

Per i fan è comunque un peccato, tanto più che Sklaver, senza anticipare troppo, aveva annunciato che la terza stagione di Prodigal Son sarebbe stata "la migliore stagione mai prodotta". La seconda stagione di Prodigal Son è trasmessa in Italia da Fox Crime su Sky.