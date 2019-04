Tutti i prodotti che verranno lanciati da Disney+, confermato Falcon & The Winter Soldier

La Disney sta annunciando, in una conferenza stampa, i primi dettagli su Disney+, la nuova piattaforma digitale dello studio pronta al lancio a fine anno ed entro il 2020 in buona parte d'Europa.

Tra i prodotti che verranno lanciati sicuramente nel primo anno di vita di Disney+ è stato confermato Noelle, il film in live-action con protagonista Anna Kendrick che, nelle intenzioni iniziali dello studio, sarebbe dovuto uscire al cinema. Invece, come rumoreggiato da mesi, il film natalizio con la Kendrick sarà disponibile proprio sulla piattaforma digitale come "Disney Original".

Tra gli altri prodotti in esclusiva The Imagineering Story, il film animato di Phineas & Ferb e Forky Asks A Question, incentrato su Forky, il personaggio che conosceremo meglio al cinema questo giugno in Toy Story 4.

Confermata, inoltre, la settima stagione di Star Wars: The Clone Wars, anch'essa disponibile nel primo anno di vita di Disney+.

Infine, annunciata ufficialmente la serie tv live-action Falcon & The Winter Soldier, che le voci di corridoio la volevano come in fase di sviluppo già lo scorso ottobre, ed incentrata sui personaggi di Falcon e di Soldato d'Inverno, in un vero e proprio team-up all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Qui sotto trovate i primi loghi ufficiali di tutti questi progetti sopra-elencati.