Il production designer di Rogue One è al lavoro su Kenobi e Cassian Andor

Squadra che vince non si cambia, e la squadra che ha partorito un successo come Rogue One era certamente composta da elementi di primo livello: uno di questi è il production designer Neil Lamont, che a quanto pare non ha ancora intenzione di licenziarsi dall'universo di Star Wars.

Secondo quanto trapelato nelle ultime ore, infatti, Lamont sarebbe al lavoro anche su due delle produzioni più attese a tema Star Wars, ovvero Cassian Andor e Kenobi. Un'ulteriore garanzia, quindi, per quanto riguarda la qualità di quelle che sono due serie TV che Disney non potrà assolutamente sbagliare, vista l'attesa spasmodica dei fan.

Lamont, comunque, conta anche altre esperienze di tutto rispetto nella sua carriera, anche restando in ambito Star Wars: già in Episodio VII infatti c'era la sua firma come supervisore della direzione artistica, così come in altre produzioni di rilievo quali Edge of Tomorrow, 007: Goldeneye e vari film della saga di Harry Potter.

Per l'inizio delle riprese di Kenobi, comunque, è tutto pronto: i copioni sono già stati scritti e non resta altro da fare che aspettare il 2020 per cominciare finalmente a girare. La serie sarà ambientata dopo gli eventi di Solo, e non è improbabile che ci sia la possibilità di rivedere qualche vecchia conoscenza.