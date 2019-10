Il produttore di Arrow non rimpiange i personaggi di Suicide Squad

Sull'Arrowverse si potrà dire di tutto e di più, ma non che scarseggi di protagonisti: Arrow, Flash, Supergirl e colleghi compongono un roster di tutto rispetto a cui attingere, nonostante alcune defezioni imposte dalle ambizioni cinematografiche di DC.

Come molti fan ricorderanno, infatti, inizialmente fecero capolino nell'universo targato The CW anche alcuni personaggi della Suicide Squad, come Deathshot e Amanda Waller: i due furono però ritirati dallo show quando DC decise di dare il via alla produzione del Suicide Squad di David Ayer.

Mark Guggenheim, comunque, non sembra essere particolarmente insoddisfatto della cosa: "Puoi vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. La verità è che, e non sono balle, io guardo al bicchiere mezzo pieno perché, mi ripeto, neanche in un milione di anni avremmo immaginato di poter utilizzare tutti i personaggi che abbiamo utilizzato. Quindi, per come la vedo io, va più che bene così. […] Alla fine questi non sono personaggi nostri. Sono personaggi che abbiamo preso in prestito, e siamo davvero fortunati a poter prendere in prestito dei giocattoli ed utilizzarli. Penso che sarei uno st****o a lamentarmi per non aver potuto utilizzare un personaggio o perché ho dovuto smettere di utilizzarne un altro. Sarei un'idiota, perché a quel punto DC farebbe benissimo a dirmi: 'Bene, allora cosa ci dici di tutti quei personaggi che ti abbiamo lasciato utilizzare senza problemi?' Se DC dice 'Niente Suicide Squad' è loro pieno diritto farlo, noi lavoreremo con ciò che ci lasciano" ha spiegato il produttore.

L'imminente crossover Crisi sulle Terre Infinite, d'altronde, non fa altro che confermare l'incredibile varietà di personaggi a disposizione dell'Arrowverse: della miniserie, oltre agli storici protagonisti, faranno infatti parte ad esempio anche alcuni personaggi del Batman di Tim Burton e, clamorosa notizia dell'ultima ora, il Lucifer di Tom Ellis.