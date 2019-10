Produttore di Arrow rivela che presto avremo nuove notizie su Crisi sulle Terre Infinite

Abbiamo recentemente visto il trailer della stagione conclusiva di Arrow, attesa con trepidazione da tutti i fan dell'Arrowverse. Nel frattempo il produttore della serie ha rivelato che a breve riceveremo nuove notizie riguardo Crisi sulle Terre Infinite.

Nonostante continuino ad essere annunciati alcuni grandi ritorni che potremo vedere nell'ambizioso evento crossover, primo fra tutti Tom Welling, che indosserà di nuovo il celebre costume di Superman, gli appassionati dei fumetti DC continuano a chiedere ulteriori dettagli sulla catastrofe che sta per scatenarsi su tutti gli universi paralleli creati dalla casa dei fumetti.

Marc Guggenheim, famoso per il suo lavoro in Arrow, ha deciso di riprendere un suo vecchio tweet, in cui scriveva: "Credetemi, sembra che stiamo lavorando su questo crossover ormai da 10 anni!", nella risposta possiamo leggere: "Domani vi mostreremo qualcosa che dimostra che stiamo lavorando a questo crossover da QUASI 10 anni...".

Le parole hanno subito fatto il giro del web, il tweet ha ricevuto più di 300 commenti e di 1500 Mi Piace, inoltre il produttore ha assicurato che le notizie non riguardano Smallville, vista la presenza ormai confermata di Tom Welling ed Elizabeth Tulloc.

L'attesa per l'evento si spiega a causa della grande portata della sfida all'Anti-Monitor, a combattere per la salvezza dell'universo troveremo anche The Flash, Supergirl e il protagonista di Arrow, che ha scoperto che non riuscirà a sopravvivere alla sua lotta contro il villain. Nel frattempo vi lasciamo con la sinossi della prima puntata di Arrow.