Il produttore di Birds of Prey parla della genesi di Deputy, la nuova serie Fox

La Fox è alle prese con il suo prossimo progetto: Deputy sarà una serie dai toni drammatici e polizieschi ambientata nella periferia di Los Angles e il regista, nonché produttore, David Ayer, parla del processo creativo della serie e di ciò che lo ha avvicinato al progetto.

La serie segue le vicende che coinvolgono Bill Hollister (Stephen Dorff), avvocato di quinta generazione che, in seguito alla morte dello sceriffo di Los Angeles, si ritrova a capo del suo dipartimento a causa di una legge risalente al selvaggio West: se la ricerca della giustizia è la sua priorità numero uno, trovarsi in questa nuova posizione gli insegna che fare ciò che ritiene giusto può causargli parecchi problemi.

Per Ayer questo è il primo banco di prova sul piccolo schermo: precedentemente ha lavorato con produzioni del calibro di Suicide Squad, di cui è stato sceneggiatore e regista, e attualmente è produttore di Birds of Prey.

Eppure, l'idea di approcciarsi alle serie TV lo ha parecchio incuriosito, soprattutto per la possibilità di lavorare ad un genere mai toccato prima:

"Il progetto è nato parlando con uno sceriffo di Los Angeles, il quale desiderava una serie che parlasse del rafforzamento positivo delle forse dell'ordine. L'idea mi è piaciuta così io, Chris Long e Will Beall abbiamo steso il copione dell'episodio pilota e ci siamo detti "Okay, facciamola!"

Dello stile, a metà tra il western classico e un moderno poliziesco, afferma che il progetto iniziale non doveva seguire quelle corde, ma poi "l'aspra atmosfera occidentale in una città così diversa e cosmopolita come Los Angeles" li aveva conquistati, facendo riaffiorare lo spirito della città.

"Sunset Boulevard era una vecchia pista di bestiame. L.A. era in una piccola città polverosa. Penso che il dipartimento dello sceriffo sia stato creato intorno al 1843". Sarebbe stata quindi la stessa L.A. ad ispirare le atmosfere di Deputy.

La distribuzione della serie targata Fox è prevista proprio per oggi, 2 gennaio, e si prospetta un interessante, nuovo scorcio sulle serie di genere, promettendo al contempo di reinventarlo.