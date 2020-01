15x10 di Supernatural: sarà questo l'episodio flashback dell'ultima stagione?

Già da qualche settimana la quindicesima stagione di Supernatural ha fatto il giro di boa e la chiusura, stavolta definitiva, dello show è sempre più vicina. Stavolta a parlarci di quel che accadrà il produttore esecutivo Andrew Dabb.

Il prossimo episodio, intitolato Il viaggio degli eroi, sarà trasmesso il 24 gennaio sul canale The CW, emittente produttore di Supernatural. Dopo aver attraversato il Purgatorio, Sam e Dean dovranno fare i conti con il ritorno di Garth: di seguito la sinossi ufficiale dell'episodio.

"Sam e Dean hanno intrapreso la strada che li condurrà da un vecchio amico in difficoltà, ma sembra che la loro fortuna sia irrimediabilmente finita e adesso saranno loro quelli che potrebbero aver bisogno di essere salvati".

In merito Dabb afferma: "Non sarà "The French Mistake" [riferendosi all'episodio 6x15], non in senso stretto almeno, ma è a metà strada e penso che ai fan potrà piacere. È un po' più leggero, cosa che dopo la prima parte della stagione è qualcosa che ritenevamo necessario."

Alla domanda riguardo il tono dell'episodio Dabb aggiunge: "A Sam e Dean viene detto di togliersi le magliette, quindi c'è anche un po' di questo".

Con Il viaggio degli eroi assisteremo quindi ad un attimo di pausa, per così dire, tra l'estenuante nono episodio e l'undicesimo, soprattutto dopo le precedenti dichiarazioni di Dabb secondo cui gli eventi della 15x09 getteranno le basi per il resto della stagione.

Sarà questo l'episodio flashback cui si riferiva? Gli indizi suggerirebbero di sì, ma "lo scopriremo nella prossima puntata"