Il produttore esecutivo di The Witcher rivela 'grandi cambiamenti' nel primo episodio

Man man che continua ad accorciarsi l'attesa per l'arrivo di The Witcher su Netflix, il colosso dello streaming diffonde online diverso materiale ufficiale (come il poster di The Witcher) e showrunner e produttori iniziano a sbottonarsi un po' di più sull'adattamento televisivo dei romanzi di Andrzej Sapkowski.

Ultimo in ordine temporale è stato il produttore esecutivo Tomek Baginski, in una recente intervista rilasciata ai microfoni di Antyweb.pl, dove ha avuto modo di discutere dei "grandi cambiamenti" rispetto ai romanzi che saranno già introdotti nel primo episodio, riferendosi e soffermandosi su di uno in particolare.



Spiega Baginski: "Dopo aver visto il primo episodio, molti spettatori penseranno che tante delle cose viste non sono accadute nei libri originali o che diverse sequenze hanno avuto uno sviluppo differente. Sappiamo già che chiederanno il perché di tali scelte e l'unico suggerimento concreto che mi sento già di dare adesso è quello di guardare tutto fino alla fine, perché solo allora sarà mostrato come tutte le decisioni prese si adattino molto bene al tono e agli eventi di The Witcher".



The Witcher creata per Netflix da Lauren Schmidt Hissrich vede nel cast Henry Cavill, Freya Allan e Anya Chalotra, per un'arrivo previsto sulla piattaforma streaming il prossimo 20 dicembre. Avete già letto titoli e sinossi degli 8 episodi di The Witcher?