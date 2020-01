Il produttore di Star Trek: Picard torna sul cliffhanger del primo episodio

L'attesa è finita e dopo il debutto si CBS All Access il primo episodio di Star Trek: Picard è disponibile su Amazon Prime Video. La premiere si è conclusa con un cliffhanger che ha lasciato i fan col fiato sospeso in attesa del prossimo episodio.

Nell'ultima scena, infatti (naturalmente consigliamo a chi non ha ancora visto l'episodio di interrompere qui la lettura), il pubblico viene condotto su un sito di recupero romulano, dove Soji (Isa Briones) e un misterioso Romulano di nome Narek (Harry Treadaway) sono in piedi su quello che sembra essere un cubo Borg.

Intervistato da TV Line, il produttore esecutivo Akiva Goldsman ha confermato che si tratta proprio di quello. "Chiaramente, i Romulani e i Borg sono pieni di storie in relazione a Jean-Luc Picard, quindi non a caso esistono nella nostra stagione" ha dichiarato, aggiungendo che quel cubo è "sia una base Romulana che un cubo Borg, ma in un modo che probabilmente non è quello a cui state pensando."

Secondo l'altra produttrice esecutiva, Heather Kadin, si tratta di "un posto strano in cui concludere il primo episodio. Si spera che faccia pensare alla gente: Aspetta, cosa sta succedendo? Così devono continuare a guardare."

Non si tratta in ogni caso dell'unico colpo di scena, in un episodio in cui c'è stata anche una rivelazione sul personaggio di Brent Spiner. Cosa c'è da aspettarsi allora nelle prossime settimane? Per Goldsman "i primi tre episodi sono il pilota... Alla fine dell'episodio 1, abbiamo incontrato forse i due terzi del cast. Stiamo iniziando queste relazioni, e nei prossimi due episodi si solidificheranno... Quindi i primi tre episodi sono davvero il primo atto."