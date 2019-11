Produttore di The Witcher parla del lavoro svolto da Henry Cavill per diventare Geralt

The Witcher, la serie TV di Netflix basata sul ciclo di romanzi dello scrittore Andrzej Sapkowski, è uno dei prodotti più attesi di questo fine 2019. In molti sono curiosi di vedere come Henry Cavill interpreterà il celebre protagonista Geralt, ma dalle parole di Tomek Bagiński sembra che il lavoro fatto dall'attore sia stato impressionante.

Per i fan dello strigo la responsabilità che grava sulle spalle dell'ultimo Superman cinematografico è di quelle più importanti, perché Cavill dovrà essere in grado di rendere credibile sia la controparte originale apparsa nei libri ma anche quella che negli ultimi anni è stata realizzata all'interno dell'adattamento videoludico.

Le aspettative sono alte, ma Bagiński - durante un'intervista concessa al portale Comicbook - ha sottolineato l'incredibile impegno di cui si è reso protagonista l'attore che a un certo punto, secondo il produttore esecutivo, si è quasi 'trasformato' nel Geralt originale.

Ecco le sue dichiarazioni, dopo quelle precedenti di su Triss e Vasemir in The Witcher, sul livello di immedesimazione raggiunto da Cavill:

"Parliamo di Henry e di come sia riuscito a diventare Geralt, il modo in cui ha abbracciato questo personaggio ed è letteralmente diventato lui. Per parecchie settimane è stato sul set per poter stare più vicino possibile al mondo di The Witcher. Lui era li, è diventato quel personaggio. Non mi è capitato spesso d vedere attori così presi per un ruolo, è stato bellissimo".

La serie sarà disponibile all'interno del catalogo del colosso dello streaming a partire dal prossimo 20 dicembre. A confermare quello che sembra essere un grande lavoro di Henry Cavill sono state anche le prime impressioni positive dei critici su The Witcher. Qualora non l'abbiate ancora visto, invece, vi lasciamo all'ultimo spettacolare full trailer di The Witcher.