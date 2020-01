Un produttore di The Witcher promette 'sorprese interessanti' prima della seconda stagione

Archiviata la prima stagione di The Witcher, si inizia già a lavorare al seguito (attualmente in pre-produzione) e la showrunner Lauren Hissrich ha anticipato che sarà più mirato e concreto. Purtroppo, bisognerà aspettare il 2021, ma secondo il produttore esecutivo Tomek Baginski, ci sono alcune sorprese in arrivo.

Sembra infatti che Netflix abbia un asso nella manica da giocarsi nello spazio tra una stagione e l'altra, prima di tornare ad ammirare le gesta di Geralt, Yennefer, Ciri e tutti gli altri. Durante un'intervista con Telewizja wPolsce, Baginski ha dichiarato: "stanno pianificando qualche sorpresa interessante tra le due stagioni, ma non dirò cosa succederà".



Queste affermazioni non danno nessun indizio particolare, dato che potrebbe trattarsi di ogni tipo di sorpresa, eppure stanno già iniziando a circolare delle ipotesi e quella più suggestiva riguarda la possibilità di vedere una serie animata di The Witcher con protagonisti alcuni personaggi minori. Si tratta di una voce in giro da tempo, ma proprio alcune affermazioni di Baginski ("chi lo sa se vedremo The Witcher in questo stile") avevano lasciato intendere che non si tratta di un'idea tanto astratta e che dunque potrebbe realizzarsi. Ovviamente siamo nel pieno delle speculazioni e non c'è nulla di confermato, ma nel caso fosse tutto vero, vi piacerebbe ingannare in questo modo l'attesa della seconda stagione?



Vi ricordiamo che trovate la prima stagione su Netflix e per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di The Witcher.