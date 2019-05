I produttori di Black Sails firmano un accordo con Fox 21 TV

Jon Steinberg, co-creatore di Black Sails, e il produttore Dan Shotz hanno firmato un accordo generale con Fox 21 Television Studios dalla durata di tre anni. I due si occuperanno di sviluppare e dirigere serie TV.

L'acquisizione di Fox, da parte di Disney, sta iniziando a mostrare i primi risultati. L'accordo con Steinberg e Shotz, infatti, rappresenta il dodicesimo raggiunto da Fox 21 Television da quando si ritrova sotto l'egida della multinazionale di Bob Iger.

Bret Salke, presidente di Fox 21, ha dichiarato a proposito del nuovo accordo:

"Jon è un grandissimo talento sia come creatore, sia come showrunner. Nel settore è sicuramente uno dei migliori. Abbiamo piena fiducia in lui e nel suo partner e produttore Dan Shotz. Siamo convinti che potrà dare un grande aiuto a tutte le piattaforme Disney, grazie alla sua presenza come showrunner per i nostri show".

Lo stesso Steinberg ha dichiarato:

"Siamo molto grati a Peter, Dana, Craig e Bert per la fiducia che hanno mostrato nei nostri confronti e per l'entusiasmo dei futuri lavori che ci coinvolgeranno alla Fox. La televisione sta subendo così tanti cambiamenti che una collaborazioni con partner forti diventa fondamentale da qualsiasi punto di vista. E questa squadra è la migliore che potevamo immaginare".

Una notizia che, dopo le parole di Kevin Feige sul legame tra le serie Disney+ Marvel e il MCU, farà sicuramente la felicità degli appassionati delle serie TV.