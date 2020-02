I produttori de I Simpson commentano l'addio di Hank Azaria al personaggio di Apu

La questione su Apu de I Simpson continua a tenere banco, sopratutto dopo le recenti dichiarazioni dello storico doppiatore, Hank Azaria, che ha preferito non prestare più la propria voce per lo show. I produttori della serie sono intervenuti sulla decisione dell'attore, ringraziandolo e accennando vagamente al futuro del personaggio nello show.

Lo scorso gennaio avevamo appreso dell'addio di Azaria ad Apu, che lascia la storica serie animata ideata da Matt Groening dopo le polemiche sorte nel 2017 a causa del documentario The Problem with Apu di Hari Kondabolu, in cui il regista e comico americano sottolineava lo stereotipo negativo rappresentato dal proprietario del Jet Market, che metteva in cattiva luce le persone di origini indiane che vivono negli Stati Uniti d'America.

Han Azaria ha motivato la propria decisione affermando come fosse la cosa giusta da fare e che se una rappresentazione del genere fosse stata rivolta alla sua cultura, probabilmente non gli sarebbe piaciuto. Adesso sono arrivate anche le dichiarazioni dei produttori de I Simpson, che hanno commentato l'addio dell'attore e fatto riferimento al futuro del personaggio, attraverso poche righe rese pubbliche dal New York Times:

"Noi rispettiamo il viaggio che Hank fatto nei confronti di Apu. Abbiamo deciso di rispettare la sua decisione di non voler prestare più la voce al personaggio" sul futuro del personaggio all'interno dello show, le parole sono state più vaghe "Apu è amato in tutto il mondo. Anche noi lo amiamo. Restate sintonizzati".

