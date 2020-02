I produttori di Fleabag sono al lavoro su The Tourist, serie thriller per BBC

Cavalcare l'onda del successo è una delle prime regole da seguire nella vita, e le case di produzione conoscono bene il concetto: Two Brother Pictures non vuole dunque adagiarsi sugli allori del successo di Fleabag, e sono già al lavoro per una nuova serie thriller intitolata The Tourist.

Ad occuparsi della scrittura dello show saranno proprio i due fondatori di Two Brother Pictures, Harry e Jack Williams, per la cui produzione e distribuzione collaboreranno con BBC e Australia's Stan. A dispetto del titolo, comunque, la serie non avrà nulla a che fare con il film del 2010 con Angelina Jolie e Johnny Depp.

The Tourist sarà ambientata in Australia, dove vedremo un uomo inglese sbattuto fuori strada da un grosso camion cisterna. Il nostro si sveglierà più tardi in ospedale, del tutto immemore di ciò che è successo e della sua stessa identità. Ciò di cui si accorgerà ben presto sarà il fatto di essere braccato da uomini che a quanto pare conoscono il suo passato e non sembrano avere buone intenzioni nei suoi confronti. La fuga da questi personaggi procederà quindi di pari passo alla ricerca di indizi sulla propria storia, in un thriller stile The Bourne Identity.

Nonostante non ci siano segnali incoraggianti al riguardo, intanto, Phoebe Waller-Bridge ha aperto ad una terza stagione di Fleabag.