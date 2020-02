I produttori di Hunters erano terrorizzati all'idea di far parte del progetto

Come è possibile notare dalle nostre prime impressioni su Hunters, la serie con Al Pacino propone una storia interessante, ma anche cruda e dai toni Pulp. Un progetto impegnativo e delicato.

Le premesse sono molto simili a quelle di Inglorious Basterds di Tarantino e per raccogliere un'eredita così pesante, con la volontà di trarne una storia originale e ben eseguita, c'è bisogno di molto coraggio. Parlando con Digital Spy, la produttrice Nikki Toscano ha rivelato:

"Penso che una delle ragioni per le quali sono stata attirata da questo progetto fosse il mio essere terrorizzata dall' ambizione che c'è dietro. Ma pensavo che fosse una storia davvero importante. Credo che la giustapposizione della New York anni '70 all'Olocausto, con un po' di leggerezza e umorismo, fosse certamente una sfida per noi, e dovevamo trovare sempre il giusto bilanciamento. Ma ho pensato che fosse un ostacolo che valesse la pena di essere scavalcato."

Anche l'ideatore della serie, David Weil, ha sottolineato quanto sia stato difficile proporre le idee ai produttori: "Avevo scritto una bibbia di 80 pagine per la serie. Jordan Peele era coinvolto come produttore. Eppure credo che ci fosse un sacco di paura da parte dei compratori. È una serie molto coraggiosa, e di sicuro non affronta certe tematiche in modo timido."

Weil ha poi chiarito che la motivazione di tutto questo timore risiedeva probabilmente nella difficoltà di accettare una storia di violenza in cui i protagonisti sono una squadra di eroi che però uccidono i loro nemici e, in qualche modo, reclamano un potere che spetta loro di diritto. Nonostante questo i vertici di Amazon sono stati alla fine entusiasti dell'idea dietro alla serie e hanno deciso di acquistarne i diritti e distribuirla.

La serie potrà contare sulla presenza del grande Al Pacino. Anche se The Irishman non ha vinto un Oscar nel 2020, l'attore ha dimostrato di aver conservato intatte tutte le capacità attoriali passate.