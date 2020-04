I produttori di The Office al lavoro su un nuovo show su coronavirus e smart-working

Mentre tutti si chiedono se mai si farà il tanto vociferato reboot di The Office i produttori esecutivi dello show con John Krasinski e Steve Carell sono già al lavoro su qualcosa che potrebbe raccogliere l'eredità della loro popolarissima serie.

Si tratta, stando alle spiegazioni di Ben Silverman e Paul Lieberstein, di una sorta di The Office ambientato in questi giorni di emergenza coronavirus: al posto dell'ufficio troveremo dunque una piattaforma per i meeting online e, a fare le veci dell'indimenticabile Michael Scott di Carell, un boss che chiederà ai propri dipendenti di lavorare virtualmente faccia a faccia per tutto il giorno, allo scopo di incentivare il legame tra di loro e, possibilmente, la produttività.

"Stiamo vivendo una nuova normalità e stiamo provando modi per restare connessi e produttivi al lavoro così come alle nostre vite. Con lo straordinario Paul Lieberstein al timone penso che avremo uno show che non solo ci permetterà di svagarci durante questi tempi difficili, ma diventerà anche un'interessante workplace comedy che durerà negli anni a venire" ha spiegato Silverman.

Vedremo, dunque, come si evolverà la cosa. Nel frattempo alcuni giorni fa abbiamo assistito alla reunion tra Steve Carell e John Krasinski per i quindici anni di The Office; sempre Krasinski ha poi spiegato perché indossò una parrucca durante la terza stagione di The Office.