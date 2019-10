I produttori di The Walking Dead vorrebbero che Andrew Lincoln tornasse come regista

Andrà in onda il 6 ottobre la premiere della decima stagione di The Walking Dead, che vedrà i Sopravvissuti vedersela con i pericolosi Whisperers di Alpha, ma in una recente intervista la produttrice esecutiva della serie, Denise Huth, è tornata a parlare di Andrew Lincoln, l'interprete di Rick Grimes.

Come sappiamo l'attore tornerà a vestire i panni del personaggio nella trilogia cinematografica di The Walking Dead già pianificata e dedicata proprio al nuovo percorso di Rick Grimes nel mondo post-apocalittico, motivo che lo ha fatto uscire dalla serie a quanto pare in via definitiva. Il fatto è che la Huth e gli altri produttori vorrebbero che Lincoln tornasse nello show in un ruolo diverso, per l'esattezza quella da regista.



Questo stava già per succedere con la decima stagione, ma problemi di programmazione hanno impedito all'attore di debuttare come regista nella serie. Al netto di un fitto programma di riprese per il film di The Walking Dead, comunque, la produttrice ha espresso il suo desiderio di vedere Lincoln dietro la macchina da presa per uno dei futuri episodi (o più) della serie. Ha infatti detto la Huth:



"Mi piacerebbe davvero molto che Andrew tornasse a dirigere qualche episodio. È molto legato alla famiglia di The Walking Dead e conosce a fondo lo show... è davvero un mostro, in questo, e credo non sia così facile per la maggior parte dei registi arrivare sul set e conoscere già ogni dinamica interna alla serie, il che significa che lui porterebbe qualcosa in più nella sua regia rispetto ad altri neofiti".



The Walking Dead 10 andrà in onda a partire dal 6 ottobre.