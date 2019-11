I produttori di The Witcher lodano Henry Cavill e parlano della scena dell'unicorno

Tramite due siti di informazione polacchi, sono state svelate alcune nuove informazioni su The Witcher, l'attesissima serie TV sulla serie di libri di Andrzej Sapkowski e di videogiochi di CD Projekt RED, che andrà in onda su Netflix a partire dal 20 Dicembre 2019.

In particolare, il produttore esecutivo Tomek Baginski ha parlato di Henry Cavill, della sua professionalità e della sua dedizione al ruolo. Come vi abbiamo raccontato, Cavill è un grande fan di The Witcher, e la sua voglia di interpretare al meglio Geralt traspare anche da piccoli gesti come quello raccontato da Baginski:

"In Ungheria ha dormito nella roulotte per settimane sul set. Non tornava all'hotel a Budapest, perché si risparmiava un'ora di viaggio, ma soprattutto perché si sentiva parte di questo mondo, ed è una cosa rara. Henry lavora, lo sa, e offre materiale fantastico su cui lavorare".

Nel corso di un'altra intervista, la showrunner Lauren Hissrich ha parlato di una particolare scena che i fan sperano di vedere: quella... dell'unicorno. Insomma, avete capito quale. Purtroppo però non la vedremo nella prima stagione, ma come detto dalla sceneggiatrice "Non sappiamo ancora cosa ci aspetta in futuro", e considerando che The Witcher è già stato rinnovato per una seconda stagione, mai dire mai.

Voi che ne pensate?