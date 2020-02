I produttori di This Is Us su Kevin, Sophie e QUELLA particolare scena tra i due

L'ultimo episodio di This In Us ha lasciato i fan a bocca aperta per un inatteso colpo di scena che vede coinvolti due dei protagonisti della serie: Kevin (Justin Hartley) e Sophie (Alexandra Breckenridge), tanto che ai microfoni di Entertainment Weekly i produttori Elizabeth Berger e Isaac Aptaker hanno commentato l'accaduto.

Attenzione! Di seguito troverete alcuni spoiler.

Kevin, dopo aver ricevuto una telefonata da Sophie, ex-moglie ed amore della sua vita, prende il primo volo per Pittsburgh per starle vicino durante il funerale di Claire, madre di lei. I due si trovano a vivere un momento di di rinnovata complicità, ma dopo essersi quasi baciati, torneranno ognuno alla propria vita: Sophie vuole ancora stare con il fidanzato Grant, mentre Kevin tornerà a casa più confuso che mai e passerà la notte con Madison (Cailtlin Thompson).

Nelle scene abbiamo visto un Kevin rinato, ma soprattutto sobrio, pronto a riprendere in mano la sua vita e a condividerla con Sophie e gli stessi autori affermano che è finalmente pronto ad assumersi le sue responsabilità: "solitamente al primo appuntamento si mostra con il fascino un po' folle alla John Legend, ma adesso vuole a lottare senza esclusione di colpi per arrivare all'epilogo romantico che desidera."

Quando dopo il loro incontro Sophie paragona l'anello di smeraldo della madre con quello di Kevin, capiamo quanto il loro incontro abbia influito anche su di lei e come la loro storia non sia ancora arrivata alla fine:

"Quando qualcuno che ami resta nella tua vita per così tanto tempo s'instaura una connessione unica, ma al contempo il loro prendersi e lasciarsi in seguito al divorzio è fonte di grande dolore: ci sono troppi pro e contro."

Riguardo la notte che Kevin e Madison trascorrono insieme affermano: "La guarda e subito il rimorso lo attanaglia. Tuttavia, era entrato in una casa dove ad attenderlo c'era qualcuno che in quel momento era vulnerabile, proprio come lui. Non credo l'avesse preventivato e la situazione è ancora più complessa perché è la migliore amica di sua sorella."

I fili continuano ad intrecciarsi per i protagonisti della serie targata NBC, ma dovremmo aspettare il prossimo episodio per vedere, forse, come andrà a finire.