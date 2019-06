La produttrice esecutiva di Grey's Anatomy parla dell'episodio sullo stupro

L'episodio 15x15 di Grey's Anatomy è rimasto impresso nelle menti degli spettatori: la tematica dello stupro difficilmente è stata trattata in maniera così approfondita in una serie tv, e a restarne colpiti sono stati anche gli stessi addetti ai lavori.

A parlarne è stata Elizabeth R. Finch, produttrice esecutiva e scrittrice dello show, che ha raccontato quanto sia stato difficile affrontare adeguatamente l'argomento e quanto forte fosse la volontà di parlare non soltanto dello stupro in sé, ma anche delle conseguenze e del lavoro del personale medico dopo la violenza.

"Ci ha distrutti... Non penso ci sia una donna che non sia rimasta scossa da ciò. Sentivamo tutti che nel mondo stava cominciando a passare il messaggio che il consenso fosse irrilevante, ed abbiamo decido di opporci a quel messaggio e di farlo il prima possibile" ha cominciato Finch, continuando poi parlando delle difficoltà avute nel fare accettare alla produzione l'intenzione di mostrare cose piuttosto forti, come fluidi e rape kit.

"Non penso che qualcuno avesse mai visto un rape kit in TV, o che qualcuno ne parli in una conversazione. [...] Un sacco di persone non ne ha mai visto uno. Il motivo è che non vengono mai mostrati in maniera così dettagliata. Mostriamo un sacco di atti di violenza contro le donne, ma non le cure successive. Si tratta di un procedimento medico e volevamo averlo lì" ha concluso l'autrice.

A proposito di donne: Ellen Pompeo si è recentemente espressa sul divario tra lo stipendio percepito da lei e quello corrisposto a Patrick Dempsey. La stessa Pompeo ha poi parlato del clima tossico che si respirava sul set durante i primi anni.