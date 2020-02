La produttrice esecutiva di Locke & Key parla delle somiglianze con Hill House

Sono in molti ad aver notato nel corso della visione della prima stagione di Locke & Key di Netflix diverse somiglianze con un altro progetto di grande successo della piattaforma streaming, The Haunting of Hill House, a cui curiosamente ha lavorato la stessa produttrice esecutiva, Meredith Averill, recentemente intervistata da Digital Spy.

Il sito americano ha voluto chiedere alla Averill cosa ne pensasse di queste somiglianze con la serie diretta da Mike Flanagan, e la produttrice ha risposto: "Sì, ci sono sicuramente delle somiglianze tra i due show, dato che in entrambe le rispettive case sono delle vere e proprie protagoniste del racconto. La Key House e la Hill House sono essenziali al comparto narrativo dei due spettacoli e al loro interno agiscono due famiglie che devono affrontare le rispettive colpe i rispettivi dolori".



Continua poi: "Credo anche che le somiglianze termino qui, comunque. Sono due show molto differenti a livello tonale, ma spero vivamente che il pubblico possa accogliere ed abbracciare Locke & Key nello stesso modo caloroso in cui ha accolto Hill House. Uno dei maggiori complimenti ricevuti per quest'ultima serie è stato quello relativo al comparto emotivo, molto profondo in uno show prevalentemente orrorifico. Penso sia più o meno uguale per Locke & Key, visto che c'è molta emozione in questa famiglia".



