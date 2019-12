La produttrice di Gilmore Girls non apprezza l'omaggio alla serie di The Morning Show

Mentre non si sono ancora spente le voci riguardo un eventuale secondo revival di Gilmore Girls, la serie prodotta da Amy Sherman-Palladino è stata protagonista di una storyline presente in The Morning Show, serie TV disponibile su Apple TV+.

In una delle puntate dello show con protagonisti Jennifer Aniston e Steve Carrel infatti è presente una sotto-trama, in cui un giornalista che lavora per il network conosciuto nella serie, sceglie di ignorare completamente il musical dedicato ad "Una Mamma per Amica", considerandolo una notizia troppo leggera secondo quelli che sono i suoi interessi.

Kerry Ehrin, produttrice della serie, aveva rivelato di essere una grande fan di Gilmore Girls, affermando: "Penso che il musical sia qualcosa che possa esistere veramente, ma è comunque abbastanza particolare come notizia da non poter essere considerata una satira contro la serie".

Amy Sherman-Palladino non ha comunque apprezzato questa scelta, commentando: "Non guarderò quella puntata. La trama del musical puzza veramente tanto, anche troppo, quindi le staremo lontane finché non troveremo un bravo terapista".

Continuano quindi le critiche riservate a The Morning Show, serie che non ha convinto pubblico e critica. Per finire vi lasciamo con la nostra recensione di Gilmore Girls - A Year in the Life, stagione sequel disponibile su Netflix.