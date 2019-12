La produzione di American Gods spiega il licenziamento di Orlando Jones

Anche se avvenuto a settembre, il licenziamento di Orlando Jones da American Gods ha sollevato, in queste ore, un polverone tra i fan della serie, dopo che l'attore ha deciso di sfogarsi sui social. Per questo, la produzione dello show ha deciso di difendere la propria decisione.

Nel video postato su Twitter, Orlando Jones ha dichiarato di essere stato licenziato perché nuovo showrunner della terza stagione, Charles Eglee, pensava che il personaggio di Mr. Nancy (Jones) mandasse il messaggio sbagliato al popolo afroamericano. I fan di American Gods hanno subito espresso il proprio dissenso di fronte a questa decisione e ora è arrivata la risposta dello show.



Un portavoce della produzione, infatti, ha dichiarato a TVLine che Jones non è stato scelto per la terza stagione della serie tratta dal romanzo omonimo di Neil Gaiman perché i prossimi episodi avrebbero coperto una parte del libro in cui Mr. Nancy non compare, così come altri personaggi visti nelle prime due stagioni. Inoltre, è stato ricordato l'arrivo di nuovi personaggi, come Liam Doyle, il leprecauno interpretato da Iwan Rheon, ma soprattutto è stato promesso che la serie continuerà a essere una delle più originali della televisione.

Cosa ne pensate della risposta della produzione?



Intanto, l'attore ha ricevuto il supporto dei due showrunner precedenti, ossia Bryan Fuller e Michael Green, che hanno ribadito su Twitter di aver lavorato molto bene con Jones e di apprezzarlo molto come persona.