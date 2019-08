La produzione della serie di Star Wars su Cassian Andor inizierà il prossimo anno a Londra

Insieme alla già attesissima serie su Obi-Wan Kenobi con Ewan McGreogr e allo stupefacente trailer ufficiale di The Mandalorian, Disney+ ha anche annunciato ufficialmente l'arrivo della già chiacchierata serie tv di Star Wars dedicata a Cassian Andor, in sostanza prequel dell'ottimo Rogue One.

La notizia vera è che la serie con protagonista Diego Luna comincerà già la produzione il prossimo anno, forse anche prima dell'arrivo in Italia di Disney+, che al momento non ha ancora una data ufficiale (in America il 12 novembre). La compagnia ha rivelato che le riprese del progetto cominceranno infatti nei primi mesi del 2020 a Londra.



Come già sottolineato, la serie in questione è incentrata sulla condanna del pilota Cassian Andor (Diego Luna), personaggio introdotto canonicamente nell'universo starwarsiano in Rogue One nel 2016. Insieme a lui tornerà anche il droide imperiale riprogrammato K-2SO doppiato da Alan Tudyk. Lo showrunner sarà invece Stephen Schiff, già apprezzato e premiatissimo per la splendida The Americans.



Luna ha dichiarato in una nota ufficiale: "Tornare all'universo di Star Wars è fantastico per me. Ho davvero ottimi ricordi del lavoro fatto nel 2016 con la Disney e delle relazioni nate da quella collaborazione. Abbiamo davanti a noi un'avventura fantastica in questo nuovo ed entusiasmante formato che ci dà la possibilità di esplorare questo personaggio più in profondità".



La serie di Cassian Andor è descritta come "un entusiasmante thriller spionistico che esplorerà storie ricche di segreti e audaci missioni per riportare la speranza in una galassia morsa da uno spietato Impero".