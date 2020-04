La produzione di The Walking Dead ricicla le location? La showrunner risponde così

I fan particolarmente affezionati ad uno show, si sa, sono anche i più difficili con cui avere a che fare: tendenzialmente propensi a concentrarsi anche sui dettagli più piccoli, ai loro occhi difficilmente sfugge qualcosa. Accade anche con i fan di The Walking Dead, che hanno una curiosità circa questa decima stagione.

Nel corso del quindicesimo episodio della stagione in corso, infatti, alcuni fan hanno notato un edificio che a loro dire somiglierebbe parecchio ad un altro edificio già visto nel corso dello show, per la precisione durante la quinta stagione: si tratta del Grady Memorial Hospital, teatro della triste morte di Beth.

Interpellata sulla questione, la showrunner Angela Kang non ha saputo in realtà fornire una risposta sicura: "Non ne sono sicura. Spesso utilizziamo edifici diversi o rimettiamo in sesto alcune cose" ha spiegato Kang. Il dubbio, insomma, resta: l'edificio visto in quello che resterà l'ultimo episodio di The Walking Dead per un po' di tempo è o non è l'ospedale della quinta stagione?

Sempre Angela Kang, inoltre, ha spiegato il perché della bugia detta da un personaggio di The Walking Dead; il nuovo promo di The Walking Dead ci ha invece mostrato l'attesissimo ritorno di un personaggio assente dalla nona stagione dello show.