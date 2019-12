Ecco quali sono state le produzioni Netflix di maggior successo nel 2019

Il 2019 è ormai alle sue ultime battute ed è dunque tempo di fare qualche bilancio: Netflix ha tirato fuori parecchi conigli dal cilindro quest'anno, ma quali di questi sono dunque stati quelli di maggior successo? E come varia il gradimento a seconda del Paese?

Le classifiche rilasciate da Netflix stessa in queste ultime ore ci chiariscono ogni dubbio e non lasciano molti dubbi su quali siano stati i prodotti che più abbiano incontrato il gradimento degli utenti della piattaforma, tra serial e film.

Nel Regno Unito è una serie TV a far mangiare la polvere a tutti: si tratta di The Disappereance of Madeline McCann, serie ispirata al noto fatto di cronaca nera. A seguire l'ultimo film di Michael Bay 6 Underground, Murder Mistery e The Witcher, con quest'ultima che ha già fatto sfracelli a pochi giorni dal suo debutto.

Stessi protagonisti per quanto riguarda l'Australia, con Murder Mistery che la fa da padrone seguita da 6 Underground e The Witcher. Cambia tutto, prevedibilmente, spostandoci in India: Sacred Games, Kabir Singh e Article 15 guidano la classifica, con 6 Underground solo ottavo. Tornando in Europa, invece, Money Heist, The Witcher e ancora 6 Underground spopolano in Francia, mentre in Germania cambia soltanto l'ordine: Money Heist e The Witcher occupano rispettivamente la seconda e la terza posizione dietro ancora una volta la film con Ryan Reynolds.

