Professionals, la serie con Brendan Fraser e Tom Welling sbarca su The CW

Strizzare l'occhio ai giovanissimi non vuol dire necessariamente dimenticarsi di quella fascia di pubblico che viaggia verso (o ha già superato) i 30 anni: lo sa bene The CW, che proprio in queste ore ha annunciato di aver acquisito i diritti di Professionals, serie TV che vede per protagonisti due idoli di fine anni '90-primi '00.

Stiamo parlando di Brendan Fraser e Tom Welling: la star de La Mummia e l'indimenticato Superman di Smallville sono infatti i protagonisti di questo show prodotto dal servizio streaming scandinavo Viaplay e ispirato al film del 2012 Soldiers of Fortune.

Annunciata nel 2019, Professionals ci narra la storia di Vincent Corbo (Tom Welling) agente della security incaricato di proteggere gli interessi di clienti ricchi e potenti con ogni mezzo possibile, legale e non. Corbo viene quindi assoldato dal miliardario Peter Swann (Brendan Fraser), che sospetta il sabotaggio di un satellite di sua proprietà recentemente esploso.

Oltre ai già citati Welling e Fraser, nel cast di Professionals troveremo anche Elena Anaya (Wonder Woman) e Ken Duken (Bastardi Senza Gloria), seguiti da Saïd Taghmaoui, Lisa Loven Kongsli, August Wittgenstein, Stevel Marc, Tanya Van Graan e Nic Rasenti. Non solo piccolo schermo per l'ex-Rick 'O Connell, comunque: recentemente Brendan Fraser è stato annunciato nel cast di Killers of the Flower Moon, il nuovo film di Martin Scorsese.