Professor T.: ecco perché non è una classica serie investigativa

Il professor T è la risposta del Belgio a Sherlock. Con la terza e ultima stagione dell'omonima serie poliziesca lanciata su SBS On Demand e arrivata in Italia su LA 7, spieghiamo in cosa si distingue questo insolito detective dal gruppo di celebri colleghi televisivi.

La televisione è piena di detective più o meno stravaganti e questo perché sono estremamente divertenti e appaganti. Per anni la figura del detective è rimasta ancorata al classico personaggio di Sherlock Holmes e pertanto sono poche le realtà alternative che hanno cercato di crearsi una propria identità riuscendoci.

Una di queste è il Professor T. che vede come protagonista l'attore Koen De Bouw nei panni del professore di criminologia Jasper Teerlinck, ovvero uno dei migliori criminologi dell'Università di Anversa. Siamo dinnanzi al tipo di docente energico e volubile che gli studenti non dimenticano mai. Quindi, quando l'ispettrice Annelies Donckers (Ella Leyers), una delle sue ex studentesse che ora è una detective del dipartimento di polizia di Anversa, si trova di fronte a un caso di stupro e omicidio nel campus che non riesce a risolvere, sa esattamente a chi rivolgersi per chiedere aiuto. C'è solo un problema: mentre il Professor T. è un genio in classe, fuori è un misto ambulante di stranezze e nevrosi che rendono più che un complicato per lui operare al di fuori dell'università, figuriamoci nel ruvido e tumultuoso ambiente di un'indagine per omicidio.

Le regole non scritte del bizzarro personaggio investigativo affermano che sono proprio le sue stranezze che servono a distinguerlo da un detective infallibile e lo rendono un semplice mortale. È, inoltre, dotato di empatia e ciò significa che sente il ​​dolore degli altri e leggere le espressioni delle altre persone significa riconoscere che tutti mentono sempre.

Per il Professor T., le sue grandi capacità di risoluzione dei crimini si uniscono ad una serie di questioni sociali che lo rendono distante e distaccato. Per prima cosa, è estremamente fobico dei germi. È una pubblicità ambulante dei disinfettanti per le mani, praticamente cammina circondato da una nuvola di disinfettante e guanti bianchi. Poi soffre di allucinazioni e a volte queste sono a dir poco tragicomiche.

Il Professor T. odia gli sciocchi e gli ignoranti e se ritiene un interlocutore inferiore, glielo farà notare senza peli sulla lingua. Infine, un'altra importante differenza con i classici detective, sono i crimini sui quali è chiamato a consultare. Il suo primo caso è uno stupro nel campus che fa eco a un crimine accaduto 10 anni prima (e che potrebbe essere stato commesso dallo stesso autore). Altri crimini nella prima stagione includono un avvelenamento, un omicidio a contratto, rapimenti e il tipo di squallidi omicidi di strada in cui gli eccentrici detective raramente vengono coinvolti. Di solito, le loro abilità potenziate significano affrontare crimini che riguardano più enigmi che cruenti crimini di strada. Il Professor T. invece avrà pure le sue stranezze, ma i crimini che deve affrontare non sono sempre misteri di sangue: ci sono anche affari di droga andati a male.

Insomma, se non lo aveste fatto forse è arrivato il momento di iniziare a vedere la serie Professor T. ora che è disponibile su LA 7. Il Professor T. comunque è molto diverso dal Professore de La Casa di Carta che recentemente ha raccontato alcune novità sulla nuova stagione.