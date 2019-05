Il professor X appare nel full trailer di Legion 3

In seguito alla diffusione del poster psichedelico, Marvel e FX hanno diramato sul web il primo full trailer ufficiale della terza stagione di Legion, che voi potete visionare all'interno di questa notizia.

Questa terza stagione di Legion sarà quella conclusiva e non perché FX ha deciso di cancellare lo show bensì perché il suo creatore e showrunner, Noah Hawley, ha da sempre strutturato il serial come una storia in tre atti spalmate in tre stagioni.

Dan Stevens tornerà ad interpretare il protagonista, l'ambiguo mutante David Haller/Legione. Nell'ultima stagione, arrivata lo scorso anno, veniva rivelato che era proprio David il villain dell'intera serie, costringendo la sua amata Sid (Rachel Keller) a doverlo inseguire per affrontarlo prima che lui porti alla fine del mondo.

A quanto pare, come anticipato da Hawley stesso, in questo show vedremo anche i viaggi nel tempo e torneremo anche nel passato, cosa che ci permetterà di vedere il padre di David, che è niente di meno che il Professor Charles Xavier, interpretato per l'occasione da Harry Lloyd. Vediamo una prima occhiata al Professor X proprio in questo trailer, che trovate qui nella news.

La terza stagione debutterà su FX il 24 giugno.