La Casa di Carta, il Professore annuncia il ritorno della banda

Netflix ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un nuovo teaser de La Casa di Carta, la cui terza parte è in arrivo il 19 luglio. Nel video, concepito come l’incursione di un hacker sulle frequenze televisive per interrompere una trasmissione, il Professore (Alvaro Morte) annuncia il ritorno in azione della sua banda.

“Tutti coloro che vedono questa maschera come un simbolo della resistenza” inizia a spiegare, serio, il Professore, “capiranno il motivo del nostro ritorno. La polizia ha arrestato uno dei nostri e lo tiene prigioniero in un luogo sconosciuto. Non avevamo intenzione di tornare, ma data la situazione ci vediamo costretti a reagire. E questa volta faremo le cose in grande.”

Con questo annuncio si capisce, almeno a grandi linee, il plot della terza stagione de La Casa di Carta, serie di culto spagnola, che si era chiusa con la fuga della banda di ladri dopo la rapina del secolo alla Zecca di Stato. Tokyo (Ursula Corbero), Rio (Miguel Herrán) e gli altri interverranno quindi in soccorso del loro compagno. Il Professore, invece, sembrava aver finalmente conquistato l'ispettore Raquel Murillo (Itziar Ituño), convincendola a fidarsi di lui.

La terza parte della serie è stata girata anche a Firenze, utilizzando tra le varie location anche la Galleria degli Uffizi. La Casa di Carta 3 arriverà su Netflix il prossimo 19 luglio.