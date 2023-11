Quali sono i progetti di Pedro Pascal che stanno rallentando The Last of Us 2?

Le riprese di The Last of Us: Parte 2, inizialmente previste per gennaio 2024, rischiano di essere costrette a slittare più avanti nel corso del prossimo anno a causa dei tantissimi impegni del super-impegnato Pedro Pascal, uno degli attori più popolari e richiesti degli ultimi anni.

Ma, esattamente, quali sono i progetti di Pedro Pascal che stanno rallentando The Last of Us? Diamo un'occhiata ai titoli in lavorazione per cercare di capirlo.

Neanche a dirlo, infatti, la star di Game of Thrones e The Mandalorian ha diversi progetti in cantiere: il primo all'orizzonte, e contestualmente quello che più di tutti rischia di rallentare le riprese di The Last of Us 2, è un altro sequel, ovvero Il gladiatore 2 di Ridley Scott: come vi abbiamo riportato questa settimana, infatti, le riprese del nuovo capitolo del kolossal d'ambientazione romana riprenderanno a partire dal 4 dicembre, ma non è dato sapere per quanto tempo tratterranno Pedro Pascal sul set, anche se è possibile che, con le vacanze natalizie in arrivo, la lavorazione si protrarrà fino a gennaio. Ma anche qualora Ridley Scott, famoso per la sua velocità sul set, dovesse terminare le riprese de Il gladiatore 2 in tempi record, Pedro Pascal sarà convocato per Weapons, nuovo attesissimo film horror di Zach Cregger (al suo nuovo film dopo il successo mondiale di Barbarian), senza contare che all'inizio del 2024 i Marvel Studios hanno in programma di iniziare le riprese di Fantastici 4, nel quale Pedro Pascal dovrebbe interpretare Reed Richards.

Tra gli altri titoli in pre-produzione che prossimamente richiederanno la presenza di Pedro Pascal sul set, ricordiamo anche il film Tropico, la serie tv My Dentist's Murder Trial, e il film The Uninvited. Senza contare, ovviamente, gli impegni con una possibile quarta stagione di The Mandalorian e il film di Star Wars dedicato al MandoVerse.