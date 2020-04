Paolo Bonolis diventerà nonno: sua figlia Martina è in dolce attesa

Paolo Bonolis, conduttore italiano di programmi TV amatissimi dal pubblico del nostro Paese, diventerà nonno molto presto, come si rende noto dalle ultime ufficialità giunte ai fan riguardo allo showman.

Sua figlia Martina Anne infatti, nata dalla precedente relazione con Diane Zoeller, ha annunciato di essere incinta del suo compagno Tito Garza, sposato lo scorso novembre nello stato di New York. Il conduttore, ultimamente fermo a causa del Coronavirus, sta andando in onda grazie alle repliche dei suoi popolari format, anche se la situazione non sembra delle più rosee.



Avanti un Altro forse chiuderà i battenti, nonostante accompagni da tempo i telespettatori in fascia preserale, mentre "Ciao Darwin"è attualmente in replica dal 21 marzo su canale 5. I suoi show sono tra i più seguiti del palinsesto Mediaset, perché considerati leggeri e d’intrattenimento in questo periodo di lockdown.



Bonolis è ovviamente molto felice di questa notizia, e attende con ansia la nascita del suo primo nipote. Dovrà fare i conti con la vita da nonno, essendosi anche dichiarato desideroso di diventarlo in una recente intervista. La futura mamma, nel frattempo, ha pubblicato la sua prima foto col pancone sul suo profilo Instagram, nella quale appare raggiante. Noi intanto facciamo i nostri più sentiti auguri sia a Martina Anne che al futuro nonno Paolo.