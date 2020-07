Project Power, una clip su Joseph Gordon-Levitt fa impazzire il web

Una nuova incredibile produzione originale Netflix, sta per arricchire il catalogo già ricchissimo della nota piattaforma streaming. Project Power, che ha un cast di tutto rispetto composto da Jamie Foxx e Joseph Gordon-Levitt, è uno dei film più attesi di questa estate e, una nuova clip rilasciata sta facendo impazzire il web.

L'interprete di Djngo Unchained è il protagonista di questa pellicola d’azione con una particolare componente soprannaturale. Jamie Foxx interpreta un ex soldato che vorrebbe sgominare un nuovo e stranissimo traffico di stupefacenti a New Orleans. Qui sono iniziate a circolare infatti delle strane pillole che garantiscono 5 minuti di superpoteri in grado di sovvertire le normali leggi del mondo umano.

Grazie alla nuova clip scopriamo che il potere attribuito a Gordon-Levitt, ovvero il Frank del film, è una forza a prova di proiettili. Inseguendo un uomo divenuto invisibile attraverso una scuola e in un vicolo cieco, Joseph Gordon-Levitt prende un proiettile in faccia e, per un momento, sembra che sia morto.Ma altrettanto rapidamente, quel proiettile si sgretola contro la sua pelle e, dopo qualche attimo disteso a terra, Frank si alza e arresta l'uomo.

Gordon-Levitt nel corso degli anni ha preso parte a numerosissimi successi cinematografici come ad esempio Inception che quest'anno celebra il decimo anniversario. Molti sono i dubbi ancora irrisolti legati a questo film. Infatti Leonardo Di Caprio ha dichiarato di non aver ancora capito il finale di Inception.