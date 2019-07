Prometheus e Tommy Merlyn torneranno per l'ottava stagione di Arrow

La produzione dell'ottava e ultima stagione di Arrow è ufficialmente in corso sotto la guida della showrunner Beth Schwartz, con Stephen Amell tornato sul set per l'ultima volta.

Ora che le cineprese sono finalmente state accese sul set, iniziano ad arrivare anche le prime informazioni sulla produzione: notizia di qualche minuto fa è che sia Colin Donnell, che ha interpretato Tommy Merlyn nella prima stagione di Arrow, sia Josh Segarra, che ha interpretato il grande cattivo della stagione 5 Adrian Chase / Prometheus, torneranno nel corso dei prossimi episodi.

A dichiararlo la Schwartz in persona, che però anticipa grosse sorprese per i fan.

"Adrian Chase tornerà, ma in modo che nessuno si aspetta", ha detto la showrunner nel corso di un'intervista con Entertainment Weekly. "Siamo davvero entusiasti di questa trovata, perché ovviamente è uno dei nostri cattivi preferiti."

Anche il produttore esecutivo Marc Guggenheim ha aggiunto che anche Donnell "non tornerà come il Tommy che conosciamo".

Come i fan della serie sanno già, Chase morì alla fine della stagione 5, mentre la morte di Tommy fu uno dei momenti più drammatici della stagione 1. Da allora, entrambi i personaggi sono apparsi in Arrow come sogni o ricordi del protagonista: cosa pensate che accadrà nel corso dell'ultima stagione?

Come al solito, fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Per altre notizie vi rimandiamo al ruolo di Katherine Mcnamara in Arrow 8.