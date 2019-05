Il promo del finale di The Big Bang Theory omaggia il primo episodio della serie

Ormai ci siamo: altri sei giorni e The Big Bang Theory giungerà alla sua naturale conclusione dopo 12 anni di onorata messa in onda. La serie comedy più premiata della televisione è pronta a dire addio ai suoi fan, e prima della fine la CBS ha diffuso online un promo per onorare l'intero show, guardando all'inizio del percorso.

Il terzultimo episodio, The Maternal Conclusion, ha dato una svolta che non verrà approfondita al futuro della vita di Raj, scelta oculata e precisa, visto che più e più volte gli sceneggiatori hanno confermato che The Big Bang Theory non avrà una chiusura netta, ma farà in modo di restare aperta alla quotidianità del gruppo.



Capiremo insomma come Chuck Lorre i suoi collaboratori hanno deciso di salutarci soltanto nei due episodi finali, The Change Constan e The Stockholm Syndrome, che andranno in onda il prossimo 16 maggio, uno dopo l'altro, per un finale di circa 40 minuti in cui probabilmente, tra le tante risate, i nostri protagonisti sapranno anche farci piangere.



Lo si intuisce anche da questo promo, che guarda proprio al primissimo episodi per annunciare via video la fine di The Big Bang Theory, che sa già di nostalgia e tristezza, in un mix che solo i fan della prima ora possono realmente vivere e capire.