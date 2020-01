Finalmente il promo di Green Arrow & The Canaries, backdoor pilot dello spin-off di Arrow

Dopo tanto discuterne, ecco finalmente sbarcare online il promo del nono episodio dell'ottava e ultima stagione di Arrow, "Green Arrow & The Canaries", puntata che come sappiamo dovrebbe fungere anche da backdoor pilot di un eventuale serie spin-off di Arrow, ormai vicina alla conclusione.

L'episodio andrà in onda il 21 gennaio e la sinossi rivela: "È l'anno 2040 a Star City e Mia Queen (Katherine McNamara) ha tutto ciò che ha sempre desiderato. Tuttavia, quando Laurel (Katie Cassidy) e Dinah (Juliana Harkavy) si presentano nuovamente e improvvisamente nella sua vita, le cose per la ragazza prendono una piega sconvolgente e il suo mondo perfetto sconvolto nel profondo. Le due stanno infatti rintracciando la vittima di un rapimento con legami diretti con Mia, motivo per cui arrivano a chiederle aiuto. Mia non può fare a meno di accettare e tornare ad essere un'eroina, così come Laurel e Dinah".



Diretto da Tara Miele e scritto dalla showrunner della serie Beth Schwartz e dal co-creatore Marc Guggenheim, Green Arrow and the Canaries dovrebbe aprire a una nuove serie spin-off di Arrow prevista per il 2020 ma ancora non confermata.



Cosa ne pensate? Fateci sapere le vostra opinione nei commenti. Vi lasciamo all'analisi delle prime tre ore di Cristi sulle Terre Infinite.