Ecco il promo e le immagini ufficiali di The Flash 6X13, con il ritorno di Gorilla Grodd

Dopo un episodio con tanto di riferimento a Birds of Prey , è tempo di un nuovo ritorno in The Flash, ossia quello di Gorilla Grodd , il quale comparirà nel corso di Grodd Friended Me, la puntata 6x13. Come di consueto, The Cw ha pubblicato un promo e una serie di immagini, in anticipazione di quello che vedremo.

Il video, che trovate in calce all'articolo, ci ricorda ancora una volta che "tante cose sono cambiate" dopo Crisi sulle Terre Infinite e culmina con il faccia a faccia tra Barry Allen (Grant Gustin) e Grodd (doppiato da David Sobolov), con quest'ultimo che apparentemente sembra avere bisogno dell'aiuto del velocista scarlatto. Il gorilla non compare invece nelle foto (in calce all'articolo), che ritraggono i personaggi con cui probabilmente interagirà nel corso dell'episodio.



Ricordiamo che ora Gorilla City si trova su Earth Prime e un aspetto interessante sarà vedere come sarà cambiato Grood, tenendo in mente le dichiarazioni dello showrunner Eric Wallace, il quale aveva anticipato il ritorno di volti familiari, ma aveva anche spiegato che sarebbero stati diversi rispetto al passato, il che dovrebbe portare a una maggiore imprevedibilità e freschezza.



Come anticipa la sinossi ufficiale, inoltre, comparirà nuovamente anche il gorilla Solovar (doppiato da Keith David): "sentendosi sopraffatto da tutti i cambiamenti avvenuti post-Crisi, Barry conduce un esperimento che va storto e che lo porta direttamente sulla strada di Gorilla Grodd. Aspettandosi il peggio, Barry resta sorpreso quando Grodd chiede il suo aiuto. Sfortunatamente per entrambi, la situazione peggiora quando appare un altro villain - Solovar. Nel frattempo, Iris (Candice Patton) lavora insieme ad Eva (la guest star Efrat Dor) per sfuggire dal Mirrorverse". Grodd Friended Me è stato diretto da Stefan Pleszczynski e scritto da Kristen Kim e Joshua V. Gilbert.

L'episodio andrà in onda il 25 febbraio su The CW. La settimana successiva, inoltre, tornerà Wally West.