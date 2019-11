Nel promo del midseason finale di The Flash, Barry Allen non è più se stesso

Barry Allen dovrà affrontare un'ultima e delicata sfida prima dell'inizio di Crisi sulle Terre Infinite e dovrà contare sull'aiuto dei suoi amici, come anticipato dal promo di The Last Temptation of Barry Allen Part 2, il finale di metà stagione.

Come anticipato nei giorni scorsi, Barry dovrà lottare contro se stesso e provare a sconfiggere l'infezione di Bloodwork (Sendhil Ramamurthy) prima che sia troppo tardi. Nel video pubblicato da The CW, che trovate in cima all'articolo, Caitlin, Iris e Cisco mostrano la loro preoccupazione nei riguardi del personaggio interpretato da Grant Gustin, sottolineando più volte come non sia più lui, ma mostrando anche la volontà di aiutarlo in qualche modo.



Leggiamo dunque la sinossi ufficiale: "Mentre Flash deve combattere contro la mostruosa infezione di Bloodwork, Iris e Cisco cercano di aiutare Barry a ritrovare sé stesso prima che la sua identità venga completamente assorbita da Ramsey. Il resto del Team Flash è impegnato a riprendere il possesso di Central City, sconfiggendo l'armata di Bloodwork". L'episodio è diretto da Michael Nankin, mentre Kristen Kim e Joshua V. Gilbert si sono occupati della sceneggiatura.



The Last Temptation of Barry Allen, Part 2 andrà in onda il 3 dicembre su The CW e chiuderà la fase che precede la Crisi, il mega evento crossover dell'Arrowverse in cui il supereroe DC sarà impegnato contro l'Anti-Monitor.

Nelle ultime ore, Sendhil Ramamurthy ha parlato proprio degli ultimi istanti prima della Crisi.