Nel promo del nuovo episodio di Watchmen un personaggio affronta il proprio destino

È disponibile online il nuovo e adrenalinico promo del prossimo episodio di Watchmen, intitolato An Almost Religious Awe. Mancano ormai solo tre episodi alla fine della serie TV sequel ideata da Damon Lindelof e sembra che finalmente molte questioni potranno essere risolte.

Nonostante Lindelof non abbia ancora idee su un Watchmen 2, la prima stagione - ricordiamo ulteriormente che all'interno dell'articolo saranno presenti spoiler - è riuscita a proporre degli spunti narrativi che sono riusciti a incastonarsi in modo efficace all'interno dell'universo immaginario ideato da Alan Moore, come mostrato dalle rivelazioni nel quinto episodio di Watchmen o dall'incredibile lavoro svolto da Lindelof episodio in cui è riuscito a creare un significativo collegamento tra l'albo a fumetti originale e il suo attuale sequel (potete leggere la nostra recensione di Watchmen 1x06).

Con il settimo episodio assisteremo all'atto finale dello show e molte situazioni che erano state messe da parte durante l'episodio precedente, adesso tornano nuovamente sotto la luce dei riflettori. Sopratutto per quel che concerne Adrian Veidt che durante la sua ultima apparizione era stato catturato dal misterioso uomo mascherato che sembra controllare buona parte del territorio in cui si trova esiliato il personaggio interpretato da Jeremy Irons.

Il promo mostra un'alternanza di sequenze che vedono protagonisti Angela (Regina King) ancora sconvolta dopo gli eventi dell'ultimo episodio e al cospetto della misteriosa Lady Trieu che sembra a conoscenza di molti segreti di cui i protagonisti sono invece all'oscuro, e Veidt, con addosso il costume di Ozymandias, affrontare il grottesco processo che l'uomo misterioso ha ordito contro di lui. Al termine della clip si vede Angela aprire una porta e osservare preoccupata qualcosa.

Cosa ne pensate di questo video? Pensate che durante l'episodio possa finalmente comparire anche il Dr. Manhattan? Vi ricordiamo che la prima stagione di Watchmen è composta da nove episodi che vengono trasmessi negli Stati Uniti da HBO mentre in Italia dal canale satellitare Sky Atlantic.