Ecco il promo del prossimo episodio di Legends of Tomorrow, "A Head of Her Time"

Dopo le immagini di Legends of Tomorrow, tratte dall'episodio A Head of Her Time e con al centro la famosa regina Maria Antonietta, The CW ha pubblicato il promo ufficiale della puntata.

Nella breve clip, che trovate in cima all'articolo, vediamo Maria Antonietta pronunciare la famosa frase — in realtà attribuitale erroneamente — "let them eat cake!" (che mangino brioches!) durante quello che si preannuncia come un party decisamente movimentato. Non manca infatti una ghigliottina e negli istanti finali del video la regina viene anche decapitata, in un chiaro richiamo alla sorte della sua controparte reale, processata e condannata nel 1973, in seguito alla rivoluzione francese.



Di seguito trovate la sinossi ufficiale dell'episodio 5x04: "Quando Sara (Caity Lotz) si deve assentare per degli impegni, lascia tutto nelle mani di Ava, la quale tenta di fare colpo sulla squadra, impegnata ad affrontare il prossimo Encore , Maria Antonietta. Zari (Tala Ashe) è ancora a bordo della Waverider, ma Behrad (la guest star Shayan Sobhian) convince la squadra a portarla con sé in missione. Nel frattempo, Constantine (Matt Ryan) si confronta con una vecchia conoscenza grazie all'aiuto di Charlie (Maisie Richardson-Sellers), che lo conduce in un viaggio nel passato".

In A Head of Her Time saranno presenti anche Brandon Routh, Dominic Purcell, Nick Zano, Courtney Ford e Olivia Swann. Il regista dell'episodio è Avi Youabian, mentre la sceneggiatura è stata affidata a Morgan Faust. La messa in onda è prevista il 18 febbraio.

Nel frattempo, vi rimandiamo alla sinossi ufficiale di Mortal Khanbat, in cui gli eroi dovranno affrontare la minaccia rappresentata da Gengis Khan.