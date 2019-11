Nel promo della sesta puntata di Arrow ritroviamo il personaggio di Quentin Lance

Avevamo già avuto un assaggio delle vicende della sesta puntata dello show dedicato ad Oliver Queen grazie alle prime foto dell'episodio di Arrow 8, adesso invece possiamo scoprire come continuerà la storia del protagonista della serie grazie al promo condiviso da The CW.

Come potete vedere dal video presente in calce alla notizia la puntata si intitola "Reset" e andrà in onda il prossimo 26 novembre. Ecco la sinossi ufficiale: "Non puoi combattere il tuo destino. Dopo essere stato tradito da Lyla, Oliver si trova ad affrontare una familiare situazione in cui si gioca la sua stessa vita. Laurel ha finalmente l'opportunità di fare pace con il suo passato ".

A dirigere l'episodio troviamo David Ramsey, conosciuto dai fan dello show per essere il volto di John Diggle, storico aiutante di Oliver Queen, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Onalee Hunter Hughes e Maya Houston.

Come vi avevamo già anticipato nel corso della puntata ritroveremo il padre del personaggio di Katie Cassidy, interpretato da Paul Blackthorne, che su Twitter ha ammesso di essere molto entusiasta di poter riapparire in un episodio della serie, dopo la sua scomparsa avvenuta durante la prima stagione. Infine Stephen Amell ha dato l'addio definitivo ad Arrow, avendo concluso tutte le sue riprese.