Il promo del sesto episodio di Watchmen è incentrato su Sister Night

Watchmen si sta rivelando un successo per HBO per quel suo continuo mix tra gli elementi dell'iconico graphic novel DC ed il territorio inesplorato che sta mano mano conquistando. E per i fan che non vedono l'ora di scoprirne di più sul prossimo episodio, è già arrivato il primo video promo.

Il titolo dell'episodio sarà "This Extraordinary Being", e come possiamo vedere dal video sarà incentrato sul personaggio di Angela Abar/Sister Night, che si troverà "sotto l'influenza della nostalgia", dove "Nostalgia" è il nome delle pillole di Will che il personaggio ha ingoiato prima di essere arrestata.

Per via dell'effetto, Sister Night rivaluterà ciò che pensava di sapere su suo Nonno, appunto, e sarà interessante scoprire come si evolveranno le relazioni familiari del personaggio. Ne ha parlato la stessa attrice, Regina King, in un'intervista: "Penso sia fantastico, perché è un'opportunità per riflettere sul fatto che molti di noi, specialmente le persone di colore in America, non conoscono la propria storia perché ne siamo stati portati via. Per cui, fare questo viaggio con Angela significa molto, in molti modi diversi."

La breve sinossi dell'episodio recita: "Profondamente sotto l'influenza della Nostalgia, Angela ha un resoconto diretto del viaggio di suo nonno". Che ne pensate? Cosa vi aspettate dall'episodio?

