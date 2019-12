Pronostici rispettati per X-Factor 2019: vince Sofia Tornambene

Pronostici rispettati per la finale di X-Factor 2019. Nella serata di ieri è infatti andato in onda il capitolo conclusivo del reality show di Sky, che ha visto trionfare Sofia Tornambene con il suo inedito "A domani per sempre".

Secondi classificati i Booda, i tre musicisti romani della squadra di Samuel che aveva portato in gara due gruppi per la prima volta. Terzi i Sierra, anch'essi del team del leader dei Subsonica, mentre è solo quarto Davide, unico rappresentante della squadra di Malika Ayane.

Sfera Ebbasta vince così alla prima edizione in cui è stato giudice di X-Factor, mentre Mara Maionchi dopo due vittorie di fila non ha portato nessun membro del proprio team nella finalissima.

Lo show, in onda dal Forum di Assago di Milano, ha visto alternarsi vari ospiti speciali ampiamente annunciati nelle ore precedenti. Il primo a salire sul palco è stato Robbie Williams, che ha presentato il disco "The Christmas Present" uscito proprio ieri ed ha cantato She's The One, Kids, Feels ed Angels, alcuni dei brani più amati della sua discografia.

Super ospite italiano della serata è stato invece Ultimo, secondo a Sanremo 2019 ed artista più ascoltato su Spotify nell'anno che sta per concludersi. Il cantautore romano ha cantato Fateme cantà, Pianeti, Ti dedico il silenzio ed I tuoi particolari, oltre a Tutto questo sei tu, eseguita in anteprima assoluta sul palco di X-Factor.