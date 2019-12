Siete pronti per The Witcher? Scopriamo a che ora esce su Netflix

Quest'anno, per i fan di The Witcher il Natale arriva con qualche giorno di anticipo, dato che da domani 20 dicembre la serie approderà finalmente su Netflix con tutti e gli otto episodi che compongono la prima stagione, come da tradizione della piattaforma di streaming.

Ma, se voleste iniziare a guardare le avventure di Geralt di Rivia (Henry Cavill) il più presto possibile, a che ora dovrete puntare la sveglia? Dunque, anche in questo caso Netflix non riserva particolari sorprese. La prima stagione di The Witcher, infatti, sarà disponibile al pubblico italiano a partire dalle 9 del mattino del 20 dicembre. Insomma, se il binge watching è il vostro sport preferito, avrete un'intera giornata davanti per immergervi nel mondo creato dalla penna di Andrzej Sapkowski.



Ricordiamo che la serie è stata ideata dalla showrunner Lauren Schmidt Hissrich e questa è la sinossi ufficiale: "The Witcher è il racconto di una famiglia e del suo destino. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il proprio posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Il suo destino si intreccerà poi con quello di una potente strega e di una giovane principessa che nasconde un pericoloso segreto. Insieme, i tre si ritroveranno ad attraversare tra mille peripezie un mondo sull'orlo dell'instabilità".



Siete felici che l'attesa sia quasi finita?



Nel frattempo, continuano a emergere curiosità sullo show, come Freya Allan che ha spiegato come si è svolto il suo provino per la parte di Ciri o ancora Sapkowski che ha rivelato perché ha iniziato l'universo di The Witcher con i racconti brevi.