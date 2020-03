Tutto pronto per l'arrivo di Disney+, in Italia da domani mattina

Il conto alla rovescia volge al termine e il pubblico italiano sta per scoprire la nuova piattaforma streaming Disney+. L'account italiano ufficiale dei vari social ha postato in questi minuti un reminder, ricordando che il servizio sarà attivo da domani mattina, martedì 24 marzo.

Sarà forse un po' deluso qualche utente che sperava di poter iniziare già dalla mezzanotte di oggi a prendere confidenza col servizio e a iniziare subito a vedere qualcosa, ma si tratta in fondo di aspettare soltanto qualche ora in più.

"Disney + Pixar + Marvel + Star Wars + Nat Geo = 5 mondi. Una sola destinazione. Da domani mattina solo su #DisneyPlus" recita il post, che contiene anche un'immagine con i cinque loghi e la scritta "Preparatevi".

Uno dei contenuti più attesi è sicuramente Star Wars: The Mandalorian, prima serie live-action del franchise di Guerre Stellari. Il primo episodio è già andato in onda, un po' a sorpresa, su Italia 1, proprio per promuovere l'arrivo della piattaforma, e chi l'ha visto avrà notato il cameo vocale di Fabio Rovazzi.

Su Disney+ ci saranno poi i grandi classici Disney, i film e alcuni cortometraggi inediti della Pixar, il Marvel Cinematic Universe, i Simpson con più di 500 episodi e molto altro.

Fino a stasera è possibile abbonarsi a Disney+ a meno di 5 euro al mese.