Detto Fatto pronto al ritorno, ma non su Rai 2. Ecco come seguirlo

L'emergenza Coronavirus sta cambiando profondamente la televisione italiana. Tra i programmi che sono stati sospesi c'è anche Detto Fatto, che però è pronto a tornare sotto una nuova veste.

Dalla giornata di domani, lunedì 23 Marzo, infatti, il programma condotto da Bianca Guaccero andrà "in onda" sul profilo ufficiale Instagram, con un nuovo format denominato "pronto Detto Fatto". Ad annunciarlo la stessa Guaccero, che in un post pubblicato sul proprio profilo ha invitato tutti gli spettatori davanti a "PC, telefoni e quant'antro per una versione tutta nuova di Detto Fatto! Tantissimi amici verranno a trovarci ed i protagonisti sarete voi da casa".

Poco dopo la notizia è stata confermata anche dalla produzione, che ha annunciato che "da lunedì 23 marzo in diretta alle 14:00 sul nostro profilo IG. Quiz, giochi e tanti tutorial: Bianca Guaccero e la famiglia di Detto fatto sono già pronti!".

L'appuntamento è quindi domani sul profilo Instagram ufficiale del programma di Rai 2.

Non si tratta di una novità assoluta, in quanto negli ultimi tempi sono stati tanti i VIP che si sono affidati ad Instagram per intrattenere il proprio pubblico. L'esempio più lampante è quello dei concerti di Fedez delle 18, che sono stati sospesi per rispetto nei confronti delle vittime di queste ore.