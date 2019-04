Prosciutto e uova verdi: rivelata la data di uscita della serie animata targata Netflix

Prosciutto e occhi verdi ha finalmente una data di uscita. Dopo quasi quattro anni di sviluppo la serie animata tratta dal Dr. Seuss e prodotta da Ellen DeGeneres si prepara ad approdare su Netflix nel corso di quest'anno.

Come riportato da Comicbook.com, infatti, il chief content officer di Netflix Ted Sarandos ha rivelato che lo show arriverà sul servizio streaming nel quarto quadrimestre del 2019. L'annuncio segue i recenti report sulla data di uscita di The Crown, la cui terza stagione è attesa dopo il 1 luglio, e The Witcher, attesa serie con Henry Cavill che debutterà su Netflix a fine 2019.

Lo show segue le vicende di Sam e Guy, due amici che decidono di intraprendere un epico viaggio per salvare un animale in via di estinzione da uno zoo. Durante questo viaggio speciale i due esploreranno a fondo la loro amicizia, riscoprendo il valore della speranza e venendo a conoscenza di un singolare quanto gustoso nuovo piatto.

Composta da 13 episodi, Prosciutto e occhi verdi è prodotta da Ellen Degneres in collaborazione con Warner Bros. Television. Nel cast della serie troveremo, tra gli altri, Adam Devine nei panni di Sam, Michael Douglas nel ruolo di Guy, Ilana Gazer nei panni di Eb, e Diane Keaton in quelli di Michelle.

Sarandos ha descritto la serie come "molto ambiziosa". Per saperne di più date un'occhiata al trailer di Prosciutto e occhi verdi.