Una guest star d'eccezione sarà presente in Doctor Who: stiamo parlando di Stephen Fry

Nei giorni scorsi avevamo letto la notizia sulla fine delle riprese di Doctor Who, adesso invece scopriamo che il celebre attore e scrittore Stephen Fry farà la sua comparsa in una puntata delle avventure del Dottore interpretato da Jodie Whittaker.

Insieme a lui sarà presente anche Lenny Henry ed entrambi verranno introdotti nella prima puntata della dodicesima stagione. Il primo è conosciuto per i suoi ruoli di successo in film quale "V per Vendetta", mentre è possibile vedere Lenny Henry nella serie TV di Netflix "Broadchurch".

"È fantastico entrare a far parte del magnifico mondo di Doctor Who. Il momento in cui sono stato più vicino al TARDIS è stato quando facevo la parte dei Dottore dei Caraibi nel Lenny Henry Show, quindi da appassionato di lunga data di Doctor Who, questo è un giorno speciale per me", descrive la notizia il comico britannico, mentre Stephen Fry commenta: "Non essendo stato scelto come astronauta per il programma spaziale britannico, e l'età non aiuta di certo, direi che partecipare ad un episodio di Doctor Who sarà come essere arrivati secondi".

In una delle precedenti interviste si era parlato di nuovi mostri in Doctor Who, saranno quindi le due nuove guest star a dover affrontare questi avversari del Dottore? Non resta che aspettare la premiere della dodicesima stagione per scoprirlo.